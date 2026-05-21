Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa-Reial Madrid de l'última jornada de la Lliga Endesa s'avança a les sis de la tarda del proper divendres, dia 29
El partit estava planificat per a dos quarts de nou del vespre, moment en què es jugaran cinc partits més, encara amb tres per decidir-ne l'horari
Regió7
El comiat a la Lliga Endesa d'aquesta temporada del Baxi Manresa s'avança a una hora ben poc habitual. El duel contra el Reial Madrid l Nou Congost, que havia de començar a dos quarts de nou del vespre del proper divendres, 29 de maig, s'ha avançat a les sis de la tarda, un horari diferent al del cinc partits que tenen l'horari establert aquell mateix dia. El motiu no ha estat argumentat per l'ACB, tot i que permet als blancs, en cas de retorn el mateix dia al vespre a casa, disposar de més descans de cara a l'inici dels play-offs, previst per al següent dimarts, dia 2.
En teoria, el partit aniria en solitari perquè no hi ha res important en joc, amb el Reial Madrid ja establert definitivament en la primera posició de la lliga regular. En el cas dels manresans, que ara són onzens, caldrà veure els resultats de la jornada d'aquest cap de setmana per saber si aquesta posició ja és inamobible o hi pot haver alguna variació, en lluita amb el Breogán i el Girona, i quina importància tindria per a les places europees de la propera temporada.
L'ACB també ha establert l'horari definitiu de cinc partits, el mateix dia 29 a les 20.30 hores. Són l'UCAM Múrcia-Hiopos Lleida, el MoraBanc Andorra-Barça, el Kosner Baskonia-Unicaja, el València-Gran Canària i La Laguna Tenerife-Surne Bilbao.
Fins aquest diumenge a la nit no se sabrà l'horari dels altres tres, depenent de la influència classificatòria que tinguin i que es podrien disputar el dijous, 28 o el divendres, 29. Són el Girona-Asisa Joventut, el Río Breogán-Casademont Saragossa i el San Pablo Burgos-Coviran Granada.
