Els forenses creuen que no es pot jutjar Negreira per la seva demència
Un informe sosté que l’exvicepresident dels àrbitres pateix un trastorn neurocognitiu que li impedeix afrontar el procediment judicial
J. G. Albalat
L’últim peritatge forense al qual ha estat sotmès José María Enríquez Negreira sosté que qui va ser número dos del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) “no presenta les capacitats volitives i cognitives per comprendre l’abast del procediment judicial”. La jutgessa que instrueix el cas dels pagaments del FC Barcelona a la família Negreira per uns presumptes informes haurà de decidir si exclou l’excol·legiat de la causa.
Enríquez Negreira, que ja ha estat examinat fins a tres vegades i que va ser sotmès a un últim estudi clínic per part de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya el passat 24 de març, presenta, segons l’informe al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, i avançat pel diari El Mundo, “un trastorn neurocognitiu major de tipus mixt”, compatible amb “possible malaltia d’Alzheimer”. El dèficit cognitiu de Negreira pare és, segons el peritatge, “moderat”.
Els forenses deixen clar que Enríquez Negreira ha mostrat un “empitjorament” respecte de l’exploració duta a terme el 18 de gener de 2024.
En l’exploració, l’Institut de Medicina Legal de Catalunya va detectar en Negreira una “memòria episòdica greument afectada”, que implica “incapacitat per retenir informació recent, amb probable presència de confabulació com a mecanisme de comprensió, incrementant la vulnerabilitat a la suggestió externa”.
L’últim informe forense va ser sol·licitat per la defensa de Negreira, després que ja tingués a les seves mans un estudi de la Fundació ACE amb el qual pretenia demostrar al jutge que l’exàrbitre no estava en condicions d’afrontar un procés judicial.
