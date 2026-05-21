Societat
Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
El porter del Barça és el primer reconegut en l'embrionària Nit del Bages, que viu la seva primera edició aquest dijous a Manresa amb tot el teixit de tot tipus de la comarca
El porter sallentí del Barça Joan García és aquest dijous profeta a la seva terra. És el protagonista de la primera edició de la Nit del Bages, un esdeveniment amb vocació de continuïtat que ha aplegat al Museu de l'Aigua i del Tèxtil de Manresa un total de 352 representants de tots els teixits de la comarca. I ell n'ha estat el protagonista, ja que, fent un símil futbolístic, ha entomat les credencials per ser-ne el primer ambaixador.
García i tota la seva família han arribat quan tots els convidats ja estaven asseguts a les taules des d'on gaudirien d'una gal·la sopar. En una setmana plena de reconeixements i de celebracions, per la temporada feta al seu equip, ha admès, abans de l'inici de l'acte que "em fa molt orgull el reconeixement i em va fer il·lusió quan m'ho van dir. És especial per a la gent del Bages".
Llançant pilotes fora per una possible convocatòria per al Mundial, i ser el tercer bagenc que el jugui després de Basora i Guardiola, García ha exercit ja de representant comarcal. Responent a què recomanaria els seus companys que visitessin, ha dit que "tots els pobles tenen el seu encant, però evidentment Sallent. També hi ha molta muntanya per passejar. A tot arreu hi ha ànima i els faria un bon tour per tota la comarca". En aquest sentit, "si en algun moment puc, els faré venir".
Preguntat sobre la gran densitat de futbolistes que hi ha a Sallent de Primera Divisió, com ara Aitor Ruibal o abans Lluís González o Gabri, deia que "m'agradaria compartir vestidor amb algun d'ells. Està molt bé que tinguem tanta representació, sobretot en futbol". Després, reprenent el camí d'una possible participació a la propera Copa del Món, s'ha estirat una mica, com quan fa aturades, i ha exclamat que "representar el Bages en una competicions a nivell mundial també em faria sentir orgullós.
Aquest ha estat el pròleg d'un acte que ha arrencat amb una representació de dansa del grup de Laura Bataller i la presentació a càrrec de l'escriptor manresà Genís Sinca i de l'humorista de RAC1 Guillem Estadella. Ha anat passant per totes les taules i ha arrencat somriures i riallades de tothom.
Aturar els cops
En l'hora dels parlaments, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha volgut fer fer una metàfora amb la feina de Joan García al Barça. "Ha sorgit del planter del CE Manresa i es troba en una posició en què ha d'aturar els cops que rep l'equip des de darrere. Ho podem traslladar al nostre territori, en què rebem cops, però els entomem i ens aixequem com ell fa quan rep un gol, ni que siguin pocs".
Aloy ha exclamat que "ja era hora" que els trenta municipis del Bages estiguessin reunits en una festa en què "demostrem que som un territori actiu, des de Cardona fins a Montserrat". Li ha agafat el relleu l'amfitrió, el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, que ha definit com a plena d'"esforç, constància, talent, arrelament i projecció".
Per a Hernández, la força del Bages es troba en la "seva gent" i formen un espai "ple d'identitat". Ha estat abans de l'inici del sopar, previ a la resta de la gal·la, amb actuacions músicals, glosses i l'entrega del premi a Joan García, ja investit com a ambaixador".
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius