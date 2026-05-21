Manresa recorda amb nostàlgia els temps de glòria a la Pista Castell
Desenes de representants polítics, culturals i esportius assisteixen a un acte en què es descobreix la placa commemorativa instal·lada a l'antic equipament
Desenes de persones, entre representants de l’àmbit, polític i cultural, s'han aplegat aquest dijous al carrer Circumval·lació de Manresa per assistir a un acte de record ple de nostàlgia a la Pista Castell, amb motiu del 25è aniversari de la cessió de l’equipament a la ciutat.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Esports, Anjo Valentí, han iniciat l’acte descobrint la placa commemorativa i explicativa del que va representar aquella instal·lació durant els seus anys de glòria. L’emplaçament va ser la casa i els orígens del Club Bàsquet Manresa, així com la seu de molts esdeveniments musicals, culturals i polítics que s’hi van dur a terme.
Valentí ha donat la benvinguda agraint l’assistència i parlant de la Pista Castell com un espai «mític, social i esportiu». «Ens hem de felicitar per aquests actes de recuperació històrica. És un esdeveniment de memòria reivindicativa i justificativa, que ens agermana i fa sentiment de ciutat», ha afirmat.
El regidor va cedir la paraula a Anselm Perramon, exdirectiu de la Pista del CB Manresa, de qui ha reconegut la iniciativa de voler organitzar l’acte commemoratiu.
El dirigent manresà ha repassat la història de l’equipament esportiu, inaugurat el setembre del 1953. El Club Bàsquet Manresa era una secció del Club de Natació de la ciutat. «A la piscina municipal hi havia diverses seccions, i al voltant dels 50 els van dir que no podien aguantar la secció», ha explicat.
Els jugadors es van posar a treballar i van adquirir els terrenys de la pista «d’un matrimoni de Barcelona». A partir de llavors, va començar tot un llegat de quasi cinquanta anys plens d’èxits, com el cobriment i l’ampliació o la disputa de l’històric derbi manresà a primera divisió estatal el 1973.
Seguidament, ha agafat el relleu Joan Morros, activista cultural i Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, qui ha dedicat el seu parlament al protagonisme cultural de l’espai. «Entre el 1959 i el 1969 es feien un mínim de tres concerts cada festa major. També, en els primers anys de la democràcia es van realitzar molts mítings polítics», ha subratllat.
Segons Morros, la clau era que es tractava d’un equipament «cèntric, amb un espai cobert i un de descobert on es podien posar cadires i taules. Hi cabien 1.500 persones i, fins i tot, un cop en vam posar unes 2.300».
Marc Aloy ha clos un acte que ha definit com a «humil, discret, però simbòlic i emotiu», donant les gràcies a les persones que ho han fet possible. L’alcalde ha rememorat moments històrics vinculats a la pista.
La CUP-Fem Manresa no ha assistit a la commemoració. En una nota, han expressat el seu rebuig a l’acte, ja que consideren que «s’hauria d’estar inaugurant un espai esportiu, no només una placa».
