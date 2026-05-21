Boxa
La púgil Melania Sorroche, del Pont de Vilomara, buscarà el Campionat d'Espanya del pes supergall
La rival de la bagenca serà la canària Sarai Umpiérrez i tindrà lloc enclavat en una vetllada professional a Badia del Vallès
Regió7
Manresa
La púgil del Pont de Vilomara Melania Sorroche buscarà dissabte a la nit el Campionat d'Espanya del pes supergall per afegir-lo al seu palmarès. La seva rival serà la boxadora canària Sarai Umpiérrez, en un combat que tindrà lloc a Badia del Vallès enmig d'una vetllada professional.
Aquesta l'organitza Team Solé Promotions i comptarà amb més de deu combats amateurs i el Cinturó Team Solé, la qual cosa el converteix en una cita de referència per a tots els amants de la boxa.
A part de l'intent de Melania Sorroche, del Box Gym Manresa, un altre lluitador d'aquest gimnàs, José Andrade, afrontarà un nou repte en un combat amateur elit que promet espectacle i intensitat. El seu adversari serà Toto Terrero.
