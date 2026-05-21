Quants gols es pot permetre encaixar Joan García per mantenir el premi Zamora?
El jugador del FC Barcelona pot guanyar el trofeu al porter menys golejat de la Lliga per primera vegada en la seva carrera
Jordi Gil
El Barça encara té al·licients en aquesta última jornada de Lliga unificada de dissabte a les 21.00 h. Un dels objectius és que Joan García pugui mantenir el premi Zamora al porter menys golejat de la Lliga en el duel contra el València a Mestalla.
Hansi Flick va assegurar al final del partit contra l’Alabès que el de Sallent disputaria els dos últims partits de Lliga després que Tek actués a Mendizorrotza. Aquesta decisió el va penalitzar lleugerament contra el Betis pel gol encaixat de penal d’Isco, mentre que Courtois va mantenir la seva porteria a zero al Sánchez Pizjuán.
Actualment, Joan García és el Zamora amb 21 gols en 30 partits, cosa que significa una mitjana de 0,70 gols per partit, mentre que Courtois en porta 26 gols en 31, amb una mitjana de 0,81 gols per partit.
La diferència és significativa. Cal recordar que les regles del trofeu Zamora, que atorga el diari Marca, estipulen que un porter ha d’haver disputat un mínim de 28 partits comptant 60 minuts. Un requisit que compleixen els porters de Barça i Madrid, malgrat les seves lesions al llarg de la temporada.
El límit
Joan García es pot permetre el luxe d’encaixar quatre dianes contra el València, encara que Courtois acabi imbatut contra l’Athletic Club al Bernabéu, per mantenir el Zamora. La seva mitjana seria de 0,8064 gols per partit, per 0,8125 del madridista. Seria per ben poc, però mantindria la distinció. Courtois sí que el superaria amb un cinquè gol del València si el belga no en rep cap contra l’Athletic.
El Barça jugarà amb moltes rotacions a Mestalla i, en cas de desfeta, Hansi Flick sempre pot substituir Joan Garcia a partir del minut 60 si el partit es torna boig i hi ha una pluja de gols. El València va afinar la punteria contra la Reial Societat a l’última jornada quan va guanyar per 3-4, per tant els de Flick no es poden refiar. Els ‘che’ encara tenen opcions de classificar-se per a la Conference League.
També cal tenir en compte que el Madrid i l’Athletic Club no s’hi juguen res. El partit entra dins la jornada unificada perquè l’Athletic pot influir en cas d’empats a les posicions de Conference, tot i que els bilbaïns no poden optar a una plaça europea.
En qualsevol cas, Joan García no té al cap totes aquestes càbales i el seu únic objectiu és fer un altre bon partit per l’endemà estar a la llista de Luis de la Fuente que disputarà el Mundial del 2026 als Estats Units, Mèxic i Canadà.
