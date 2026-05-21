ACUSACIONS ARBITRALS
El sindicat d’àrbitres denuncia davant Antiviolència Florentino Pérez, el Reial Madrid i la seva televisió
L’associació estima que el president blanc «va imputar a l’estament arbitral corrupció sistèmica, robatori de títols i enriquiment il·lícit» en les seves declaracions de la setmana passada
Sergio R. Viñas
L’Associació Espanyola d’Àrbitres de Futbol (AESAF) ha anunciat dijous la presentació de dues denúncies davant la Comissió Antiviolència. Una, contra el Reial Madrid i contra la seva televisió. L’altra, directament contra el seu actual president, Florentino Pérez. Dues accions que el sindicat adopta «al considerar que determinades actuacions i continguts públics poden contribuir a l’assenyalament, l’hostilitat i l’increment de la pressió sobre el col·lectiu arbitral».
La denúncia del sindicat arbitral contra Florentino i el Madrid s’afegeix a la sol·licitud que va presentar la setmana passada al Comitè de Competició de la RFEF perquè s’obri un «expedient disciplinari» contra el president del Madrid després de la seva polèmica roda de premsa i la seva posterior entrevista a La Sexta.
El «robatori» de set Lligues
Els àrbitres van entendre llavors que Pérez, en les seves manifestacions, «va imputar a l’estament arbitral corrupció sistèmica, robatori de títols i enriquiment il·lícit», amb frases com que li havien «robat» set Lligues durant el seu mandat a causa d’una «corrupció sistèmica durant dues dècades» amb afirmacions tan rotundes com «jo no he vingut aquí que uns àrbitres s’enriqueixin amb els diners del Barcelona».
Tot això, en el context del cas Negreira, en el qual s’analitzen els pagaments del FC Barcelona durant gairebé dues dècades a qui era vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, José María Enríquez Negreira. Almenys fins al moment, la investigació judicial no ha trobat indicis que part dels seus diners pogués acabar a les butxaques de cap col·legiat en actiu durant aquella etapa. Per això, els àrbitres han defensat sempre la seva innocència i haver estat al marge de qualsevol possible acord entre Negreira i el Barça.
També contra Reial Madrid TV
Ara, el sindicat AESAF eleva la seva contestació mitjançant una denúncia a Antiviolència que amplia a Real Madrid TV i al club com a propietari de l’esmentat canal. «L’Associació considera que la reiteració de determinats missatges públics, així com la difusió continuada de continguts que qüestionen o desacrediten de forma sistemàtica el col·lectiu arbitral, contribueixen a deteriorar el clima de respecte necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat esportiva i poden afavorir situacions de tensió, hostilitat o violència cap als col·legiats», afirma l’organisme que presideix Valentín Pizarro Gómez, en l’actualitat àrbitre de VAR.
La denúncia arriba en ple procés electoral del Reial Madrid, en el qual Florentino Pérez ja ha anunciat que optarà a la reelecció. L’altre possible aspirant, l’empresari alacantí Enrique Riquelme, continua esfullant la margarida i preveu anunciar una decisió definitiva aquest dissabte, data límit per a la presentació de candidatures.
