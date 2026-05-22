ADEU A LA TEMPORADA
Arbeloa confirma que deixa el Reial Madrid: «Em veig preparat per a nous reptes»
El tècnic descarta integrar-se al cos tècnic de Mourinho o ocupar un altre càrrec al club després de dirigir el seu últim partit com a entrenador blanc, aquest dissabte contra l’Athletic
Sergio R. Viñas
Durant moltes de les seves compareixences en aquests quatre mesos, Álvaro Arbeloa ha fet moltes vegades la sensació de ser un robot acuradament programat per llançar arengues madridistes i elogiar tothom i cadascun dels seus jugadors. «He pensat més en el Reial Madrid que en mi», reconeix, ja sense la màscara, a tall d’epitafi abans del seu adeu al club blanc.
El seu últim dia prenent la paraula com a entrenador blanc, la vigília de l’ adeu a la temporada d’aquest dissabte al Bernabéu davant l’Athletic, Arbeloa era un altre. Un tipus relaxat i somrient, encara mossegant-se la llengua, però sense els lligams que l’han acompanyat en aquests quatre mesos llargs que han passat des que va rebre l’encàrrec de substituir Xabi Alonso.
Benvinguda a Mourinho
El d’aquest dissabte, ho va confirmar ell amb un escarit «sí», serà el seu últim dia amb aquesta feina. També, almenys de moment, el seu comiat del Reial Madrid, ja que diu que es veu «preparat per a nous reptes», descartant la possibilitat de ser ressituat en un altre lloc dins de l’estructura esportiva o institucional del club.
«Mourinho té un cos tècnic fantàstic, està ben envoltat. Si arriba aquí ho farà amb el seu cos tècnic, com ha de ser. No hi ha cap possibilitat que estigui amb ell. A partir de dilluns pensaré en el que és millor per a mi. Em veig preparat per a nous reptes i m’hi tocarà pensar», va dir taxatiu quan li van preguntar sobre la possibilitat de ser assistent del seu ídol, l’elegit pel president i candidat a la presidència Florentino Pérez.
Amb el desig que «tant de bo sigui un fins després», que «tant de bo pugui tornar algun dia», Arbeloa va donar les gràcies a Florentino, al director general, José Ángel Sánchez, i també als seus jugadors, amb qui ha reconegut «diferències» que ha enquadrat dins de la «normalitat». Sí que va reconèixer, no obstant, que en ocasions no ha pres les decisions que el cos li demanava. Sense entrar en detalls.
«No he sigut com era al planter»
«He pensat més en el Reial Madrid que en mi i no he sigut com era al planter, però crec que he fet el millor per al club. Sé com estaven l’equip i el vestuari quan vaig arribar i el que he hagut d’afrontar. He intentat fer-ho de la millor manera, no la meva, però sí la millor manera possible. Hem fet les coses bé veient com arribem», es va elogiar a si mateix.
Aquest dissabte també serà el comiat de Carvajal, a qui va posar pels núvols després de mesos negant-li el pa i la sal, i d’Alaba, de qui no han dit ni paraula ni el club ni ell. I després, la temporada s’acabarà: «Deixaré aquí el sofà gris perquè el següent entrenador el pugui utilitzar».
Això sí, Arbeloa va ser l’Arbeloa corporatiu fins a l’últim dia. Ho va demostrar aprofitant les crítiques de Laporta a Florentino per utilitzar Negreira com a «cortina de fum»: «Li dono molt poca importància a les paraules de Laporta. Hem sigut sempre clars amb el cas Negreira, continuem esperant una resolució a un cas tan greu que ha tacat tants anys al futbol espanyol, amb àrbitres que han continuat arbitrant. Estem acostumats a veure un jugador del Madrid ensangonat sense que li xiulin penal i que el premi sigui xiular la Copa».
