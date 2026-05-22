FUTBOL

La banca nega l’aval a Enrique Riquelme per optar a la presidència del Reial Madrid

El Banc de Santader hauria negat l’aval a l’empresari, segons avança Europa Press

Arxiu – El president i conseller delegat de Cox Energy, Enrique Riquelme, durant la seva participació en el VI Congrés Ceapi / CEAPI - Archivo

Fermín de la Calle

Madrid

Males notícies per a Enrique Riquelme. Després de confirmar la seva intenció de presentar la seva candidatura al Reial Madrid aquest dijous, la banca espanyola hauria negat l’aval bancari a l’empresari, segons han informat fonts financeres a Europa Press. Un requisit innegociable per poder presentar la seva candidatura a la presidència del Reial Madrid, convocades per Florentino Pérez fa uns dies.

El Banc de Santander l’hi hauria denegat

Segons Europa Press, «Riquelme afirma disposar de l’aval bancari pel 15% del pressupost del club (uns 187 milions d’euros), requisit establert als estatuts per optar a la presidència del club blanc, però aquest aval no procedeix d’entitats espanyoles». L’agència de notícies afirma que «el Banc de Santander ha denegat expressament l’aval». Fet que ha provocat que«el president de Cox estaria negociant amb bancs internacionals l’estructuració d’aquest aval».

Després de notificar aquest dijous la seva intenció de presentar la seva candidatura, la Junta Electoral ha de validar que compleix cadascun dels requisits exigits (antiguitat com a soci, nacionalitat espanyola i aval del 15% del pressupost), per a la qual cosa compta amb un termini per presentar la documentació, inclosa la de l’aval que li hauria denegat el Santander. Només una vegada confirmat tot, serà admès com a candidat a la presidència del Reial Madrid com a alternativa a Florentino Pérez. Notícia en elaboració)

