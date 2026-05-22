Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa anuncia la renovació del seu entrenador, Sergi Trullàs
El tècnic que ha dut l'equip al títol de Tercera RFEF i a l'ascens a Segona revalida el seu contracte amb l'entitat blanc-i-vermella per una temporada més
El CE Manresa dona continuïtat a un projecte guanyador, que l'ha dut de nou a Segona RFEF. Si fa unes setmanes es va donar a conèixer la renovació del director esportiu, Sergi Benavides, aquest divendres ha arribat el torn de l'entrenador, Sergi Trullàs. El preparador amplia el seu contracte per a la propera temporada. L'entitat també ha anunciat que els termes d'aquesta renovació i els projectes de futur els explicarà en una roda de premsa que tindrà lloc dimarts a la tarda.
Trullàs va arribar al club en una situació complicada la temporada passada per rellevar un Mikel Azparren amb el qual l'equip no estava complint els objectius. Va ser el tècnic durant els darrers cinc partits, amb dues victòries i tres derrotes, i en el present curs ha pogut arrencar un projecte des de zero.
El tècnic barceloní ha fet bones les expectatives i ha guiat l'equip a la primera posició del grup 5 de Tercera RFEF, amb un balanç de 19 victòries, 9 empats i només 6 derrotes, la qual cosa ha retornat el club a Segona RFEF. Un cop assegurades les dues potes principals de la part esportiva, i mentre l'entitat intenta adreçar el camí de la conversió en societat anònima esportiva, pot començar a treballar per reforçar la plantilla de cara a un curs que serà molt exigent.
