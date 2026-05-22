Futbol
El futur de Pep Guardiola: Entre un any sabàtic, una selecció o els petrodòlars d'Aràbia
El club anglès especifica, de moment, que el santpedorenc, que tenia un any més de contracte, continuarà a l'entitat com a ambaixador global i com a assessor d'altres equips del grup City, entre els quals el Girona
Era un secret cantat, i aquest divendres s'ha confimat. Pep Guardiola deixa la banqueta del Manchester City, després de deu anys, malgrat que encara tenia un any de contracte. Aquest punt pot ser important ja que el club ha explicat, a través de les xarxes socials, que "malgrat la seva sortida com a entrenador del Manchester City, en Pep continuarà la seva relació amb el City Football Group assumint el càrrec d’ambaixador global. Aquest paper implicarà oferir assessorament tècnic als clubs del grup, així com treballar en projectes i col·laboracions específiques".
Aquesta dada deixa entreveure que Guardiola es prendrà almenys un any sabàtic a les banquetes, el mateix que va fer quan va deixar el Barça, el 2012, abans de fitxar un any després pel Bayern Munic. No va passar el mateix quan va abandonar el conjunt bavarès per començar a entrenar a la Premier League. Entre els clubs del grup, hi ha el Girona, del qual és president del consell d'administració el seu germà Pere. Els gironins es juguen aquest dissabte la seva continuïtat a la Lliga EA Sports amb la necessitat de vèncer l'Elx a Montilivi. Caldria veure com es veuria afectat el suport de City Group en cas de descens.
Les altres formacions que tenen relació amb els cityzens són el New York City, el Melbourne City, els Yokohama Marinos, el Montevideo Torque, El Sichuan Jiuniu i el Mumbay City.
Els diners del petroli a l'horitzó
Un cop superat aquest període, Guardiola es podria deixar temptar pels petrodòlars del Golf Pèrsic. Segons ha publicat el diari Sport, del mateix grup que Regió7, les federacions dels Emirats Àrabs Units, d'on procedeixen els diners del City Group i, sobretot, d'Aràbia Saudita, farien propostes astronòmiques per comptar amb el santpedorenc. En el segon cas, amb el Mundial del 2034 a l'horitzó com a organitzadors, es parlen d'ofertes d'entre 80 i 90 milions d'euros per temporada, comptant sou i bonus.
Seria més complicat entendre que Guardiola anés a entrenar un dels equips de la lliga d'Aràbia que, tot i haver reclutat molts jugadors de renom en els darrers anys, no es treu de sobre l'etiqueta de poc competitiva o de cementiri d'elefants, un fet que no lliga amb l'esperit d'acumulació de nous reptes del bagenc.
Les seleccions, un desig
Guardiola sí que ha dit sempre que li faria gràcia ser seleccionador. Ara mateix, la de Marroc podria ser la millor situada per capacitat econòmica i per situació a la seva banqueta. Després de la marxa de Walid Regragui, el tècnic que va dur els Lleons de l'Atles al quart lloc al darrer Mundial, l'actual seleccionador és Mohamed Ouahbi, un tècnic de perfil baix. Caldrà veure quin és el seu rendiment en la cita que comença l'11 de juny a Mèxic, Estats Units i Canadà, però els marroquins podrien buscar un cop d'efecte de cara al Mundial del 2030, que organitzaran juntament amb Espanya i Portugal.
Pel que fa a les seleccions històriques, Anglaterra va fitxar fa pocs mesos l'alemany Thomas Tuchel i Alemanya compta amb Ralph Nagelsmann. Com passa sempre, caldrà veure què passa a la Copa del Món per conèixer el seu futur. França ja sap que s'acaba l'etapa de Didier Deschamps, però també que segurament el rellevarà Zinedine Zidane. Guardiola podria assumir el repte d'aixecar una selecció com la italiana, que es perdrà el seu tercer Mundial i que ara té Gennaro Gattuso a la banqueta. De fet, té bona relació amb un país al qual havia jugat, al Brescia i a la Roma, però és un fet que sembla poc probable.
En tot cas, com ha passat des que va deixar de ser el tècnic del Barça, Guardiola tindrà el poder per decidir quin serà el proper pas.
