FUTBOL
Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: «No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern»
El tècnic de Santpedor posa fi a una dècada en què ha guanyat 20 títols i el club anuncia que continuarà lligat com a ambaixador global del grup
Albert Guasch
Ja és oficial. Pep Guardiola va anunciar aquest divendres la seva sortida del Manchester City a final de temporada, després de deu anys al club i la conquesta de 20 títols, entre ells sis Premier League i una Lliga de Campions. Malgrat que tenia un any més de contracte, Guardiola ha decidit posar punt final a la seva carrera a final d’aquest curs i rebrà un gran homenatge aquest diumenge en l’últim partit a l’Etihad Stadium dels Sky Blues davant l’Aston Villa.
En un comunicat del club i un missatge del mateix Guardiola a les xarxes socials, la sortida d’un mite del City es fa realitat. El seu text ha buscat tocar la fibra del seguidor del City, sabedor que amb el tècnic català ha viscut els millors anys de l’entitat. El tècnic continuarà la seva relació amb el City Football Group assumint el rol d’Ambaixador Global i «brindarà assessorament tècnic als clubs del grup».
«Quan vaig arribar, la meva primera entrevista va ser amb Noel Gallagher. Vaig sortir pensant: ‘D’acord... ¿Noel és aquí? Això serà divertit’», recita en el vídeo Guardiola.
«I que bons temps hem viscut junts. No em preguntin per què me’n vaig. No hi ha cap raó, però en el fons sé que és el meu moment. Res és etern; si ho fos, seria aquí. El que sí que serà etern és el sentiment, la gent, els records, l’amor que sento pel meu Manchester City».
«Aquesta és una ciutat construïda amb feina dura. Amb esforç. Es veu en el color dels maons. En la gent que arribava aviat i es quedava fins tard. Les fàbriques. Los Pankhurst. Els sindicats. La música. Simplement la Revolució Industrial i com va canviar el món. I crec que vaig arribar a entendre-ho, i els meus equips també».
«Treballem. Vam patir. Lluitem. I vam fer les coses a la nostra manera. A la nostra manera».
«La feina dura es presenta de moltes formes. Viatges a Bournemouth, quan vam perdre la Premier League, i eres allà. Viatges a Istanbul, quan també eres allà».
«¿Recordes l’atac al Manchester Arena, quan aquesta ciutat li va mostrar al món el que significa la veritable fortalesa? No ira. No por. Només amor. Comunitat. Unió. Una ciutat unida».
«¿Recordes la pèrdua de la meva mare durant la pandèmia i com aquest club em va recolzar en tot moment? Els aficionats, el personal, la gent de Manchester, em van donar força quan més la necessitava. Cris, els meus fills, tota la meva família, van ser allà com sempre. Khaldoon, tu també estaves allà».
«Jugadors, no oblidin: cada instant, cada moment, jo, el meu cos tècnic, aquest club, tot. El que hem fet, ho hem fet per tots vostès. I han sigut excepcionals. Encara no ho saben, però estan deixant un llegat».
«Així que, ara que el meu temps arriba al final, siguin feliços. Oasis ha tornat».
«Dames i cavallers, gràcies per confiar en mi».
«Gràcies per impulsar-me».
«Gràcies per estimar-me».
