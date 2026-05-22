Carmelo Paniagua. President de la RFEP
«L’esport urbà no només es practica, també es viu»
El president de la RFEP reflexiona sobre l’evolució de l’esport urbà, el gran moment de l’skate espanyol i l’impacte cultural de festivals com Graviteo
El president de la RFEP també posa en valor el paper d’esdeveniments com Graviteo Urban Sports Festival, que reunirà al Circuit de Barcelona-Catalunya competicions, música i cultura urbana durant tres dies.
— Els esports urbans han passat en pocs anys d’ocupar espais molt alternatius a formar part de grans competicions i festivals. Com ha viscut la RFEP aquesta transformació?
L’hem viscuda com la mateixa societat. L’esport urbà evoluciona al mateix ritme que evolucionen les formes de vida i les noves generacions. Fa molts anys que l’esport urbà i l’esport de carrer creixen de manera constant i el patinatge ha estat una de les grans disciplines impulsores d’aquest moviment.
A més, parlem d’un esport obert a tothom, molt vinculat a la joventut i a una manera diferent d’entendre l’esport i l’oci. La Federació el que ha fet ha estat adaptar-se a aquesta realitat i treballar per potenciar-la.
Professionalitzar sense perdre l’essència
— Moltes disciplines urbanes van néixer lluny de les estructures esportives tradicionals. Va ser difícil trobar l’equilibri entre mantenir aquesta essència i professionalitzar l’esport?
L’esport urbà està avui molt professionalitzat. Les grans marques i organitzacions esportives coneixen perfectament l’enorme potencial que té. Fa vint anys semblava impensable veure l’skateboarding en uns Jocs Olímpics i avui és una de les disciplines amb més seguiment entre els joves i una de les més potents a les xarxes socials. L’important era professionalitzar sense perdre l’essència, i crec que s’està aconseguint.
Hi ha espectacle, cultura urbana i competició al màxim nivell.
Molt més que una competició
— Esdeveniments com Graviteo Urban Sports Festival barregen competició, música i cultura urbana. Creu que aquest format connecta millor amb les noves generacions?
Sense cap dubte. L’esport urbà és molt més que una competició. És música, convivència, cultura, gastronomia, oci i salut. És un entorn molt transversal que connecta perfectament amb la societat actual i especialment amb els joves. Graviteo representa precisament aquesta filosofia: un gran esdeveniment esportiu i cultural on diferents disciplines i públics conviuen en un mateix espai. Estem convençuts que serà tot un èxit.
El gran moment de l’skate espanyol
— Quin moment viu ara mateix l’skateboarding espanyol? Som davant d’una generació especialment potent?
Estem vivint un moment molt important. Actualment tenim el campió del món de Park, Egoitz Bijueska, i dues skaters al Top-10 femení com Julia Benedetti i Naia Laso. Comptem amb esportistes espanyols situats entre l’elit internacional tant en categoria masculina com femenina. Però això no és fruit de la casualitat; fa molts anys que treballem i desenvolupem talent jove.
Potser el gran repte pendent continua sent la manca d’instal·lacions adequades perquè els nostres esportistes puguin entrenar en les millors condicions.
Creativitat, comunitat i superació
— Més enllà de la competició, els esports urbans solen transmetre valors com creativitat, comunitat o superació. Creu que aquesta part cultural és igual d’important que l’esportiva?
— Totalment. Aquesta dimensió cultural i social forma part de l’essència de l’esport urbà. Són disciplines que fomenten la creativitat, la convivència, la superació personal i el sentiment de comunitat. Això també explica per què generen tanta identificació entre la joventut. L’esport urbà no només es practica, també es viu.
Un festival per conviure i créixer junts
— Graviteo reunirà disciplines com skateboarding, roller freestyle, scooter, velocitat o escalada. Què suposa unir tants esports urbans en un mateix esdeveniment?
— Suposa donar encara més valor al projecte. Poder compartir espai amb esports tan espectaculars com l’escalada engrandeix enormement l’esdeveniment. A més, demostra que els esports urbans tenen capacitat per conviure i créixer junts dins d’un gran festival multidisciplinari.
Això és precisament el que volem construir amb Graviteo.
El Circuit com a escenari de l’esport urbà
— Quan veu un espai com el Circuit de Barcelona-Catalunya transformat en un gran festival d’esports urbans, quina sensació li produeix?
— Potser ho somiàvem, però fer-ho realitat semblava complicat. Avui, gràcies al suport de les institucions i de Prensa Ibérica, aquest projecte es converteix en una realitat. El Circuit de Barcelona-Catalunya ofereix un escenari espectacular i unes possibilitats extraordinàries per acollir un esdeveniment d’aquestes dimensions. Estem molt il·lusionats perquè creiem que el públic viurà una experiència única, diferent de tot el que s’ha vist fins ara a Espanya.
