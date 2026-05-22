Bàsquet
Sant Fruitós acollirà la Capitalitat del Bàsquet Femení català del 2027
La vila bagenca és la novena que ostenta aquest reconeixement, que també va anar a parar a Igualada, el 2019, i a Manresa, el 2021
Regió7
Sant Fruitós de Bages rebrà la Capitalitat del Bàsquet Femení català del 2027, un reconeixement que provocarà que la vila bagenca aculli tot un seguit d'activitats, competicions, jornades i iniciatives per fomentar la visibilitat i promoure la pràctica d'aquest esport entre les dones i nenes.
Aquesta és la tercera capitalitat d'aquest tipus de les nostres comarques, i la segona bagenca, després de la d'Igualada, el 2019, i Manresa, el 2021. Recull el testimoni de Reus i és la novena en total des que es va iniciar, el 2017, a Sant Feliu de Llobregat. També ho han estat a Girona, Malgrat de Mar, Vic i Llinars del Vallès.
La candidatura santfruitosenca, que rep el suport de la totalitat dels grups municipals, es va formalitzar a començament d'aquest any, quan l'alcalde, Joan Carles Batanés, el regidor d'Esports, Xavier Navarro, i la presidenta de l'ASFE, Eva Fàbregas, van presentar la seva proposta a la federació catalana.
Multitud d'actes
Aquesta nominació provocarà que, durant el 2027, Sant Fruitós aculli esdeveniments esportius, socials i culturals relacionats amb el bàsquet femení sota la coordinació d'una entitat organitzadora.
L'acord es va escenificar a la seu federativa, amb els representats municipals, el vicepresident de la federació i delegat a la Catalunya Central, Lluís Vergés, i el president de la federació, l'urgellenc Ferran Aril. En la trobada es va parlar del potencial basquetbolístic del municipi, els reptes de futur i l'experiència de fa deu anys, quan Sant Fruitós va organitzar la Ciutat del Bàsquet Català.
La definició del programa d'actes començarà a ser treballada properament i també es preveu un acte per formalitzar la signatura del conveni que formalitzi aquest acord.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor