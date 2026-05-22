Sant Fruitós acollirà la Capitalitat del Bàsquet Femení català del 2027

La vila bagenca és la novena que ostenta aquest reconeixement, que també va anar a parar a Igualada, el 2019, i a Manresa, el 2021

Ferran Navarro, regidor d’esports, Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Basquetbol, Joan Carles Batanés, alcalde i Lluís Vergés, delegat de la Federació a la Catalunya Central / FCBQ

Regió7

Manresa

Sant Fruitós de Bages rebrà la Capitalitat del Bàsquet Femení català del 2027, un reconeixement que provocarà que la vila bagenca aculli tot un seguit d'activitats, competicions, jornades i iniciatives per fomentar la visibilitat i promoure la pràctica d'aquest esport entre les dones i nenes.

Aquesta és la tercera capitalitat d'aquest tipus de les nostres comarques, i la segona bagenca, després de la d'Igualada, el 2019, i Manresa, el 2021. Recull el testimoni de Reus i és la novena en total des que es va iniciar, el 2017, a Sant Feliu de Llobregat. També ho han estat a Girona, Malgrat de Mar, Vic i Llinars del Vallès.

La candidatura santfruitosenca, que rep el suport de la totalitat dels grups municipals, es va formalitzar a començament d'aquest any, quan l'alcalde, Joan Carles Batanés, el regidor d'Esports, Xavier Navarro, i la presidenta de l'ASFE, Eva Fàbregas, van presentar la seva proposta a la federació catalana.

Àdria Mazcuñán, portaveu d’ERC Sant Fruitós de Bages, Felip Echarri, portaveu de Junts per Sant Fruitós, Ferran Navarro, regidor d’esports, Joan Carles Batanés, alcalde, Maria Jesús Domene, portaveu de SOM Sant Fruitós i Íngrid Bonells, portaveu de Gent fent Poble. / Ajuntament de Sant Fruitós

Multitud d'actes

Aquesta nominació provocarà que, durant el 2027, Sant Fruitós aculli esdeveniments esportius, socials i culturals relacionats amb el bàsquet femení sota la coordinació d'una entitat organitzadora.

L'acord es va escenificar a la seu federativa, amb els representats municipals, el vicepresident de la federació i delegat a la Catalunya Central, Lluís Vergés, i el president de la federació, l'urgellenc Ferran Aril. En la trobada es va parlar del potencial basquetbolístic del municipi, els reptes de futur i l'experiència de fa deu anys, quan Sant Fruitós va organitzar la Ciutat del Bàsquet Català.

La definició del programa d'actes començarà a ser treballada properament i també es preveu un acte per formalitzar la signatura del conveni que formalitzi aquest acord.

Sant Fruitós acollirà la Capitalitat del Bàsquet Femení català del 2027

