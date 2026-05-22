Pickleball
Sant Fruitós de Bages inaugura el club de pickleball indoor més gran de Catalunya
El municipi bagenc va estrenar les noves instal·lacions, amb nou pistes cobertes, que el converteixen en un dels referents al país per la pràctica d'aquest esport emergent
Regió7
El Shooter Club Pickleball & Life de Sant Fruitós de Bages ha convertit el municipi en una de les referències d’aquest esport emergent. Les instal·lacions d’aquesta nova entitat santfruitosenca consten de fins a nou pistes cobertes. Una quantitat que el converteixen en el club indoor més gran de Catalunya d’aquest esport en estat d'eclosió a mig camí entre el tennis, el pàdel i el bàdminton.
La inauguració d’aquest espai va aplegar diverses autoritats institucionals, empresarials i esportives del territori, que consoliden l’aposta del municipi i la comarca amb l’activitat esportiva i les noves disciplines esportives emergents. El millor exemple és precisament el Shooter Club que ha impulsat Xavier Perramon. Les instal·lacions disposen de més de 3.000 metres quadrats, amb pistes de primer nivell, gimnàs, espais socials, restauració i una aposta per encetar un model esportiu integral.
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, va reivindicar el paper de la inversió privada i va destacar durant l’acte la importància de facilitar projectes com aquest: "Estem molt contents que es facin inversions al nostre territori. El paper de l’Ajuntament és donar facilitats perquè iniciatives privades com aquesta prosperin i aportin valor, especialment en un àmbit estratègic com és l’esport".
Al seu torn, el secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat, Abel García, va subratllar el paper que ha de jugar el pickleball al país: "És una de les apostes de futur dins l’àmbit esportiu. Instal·lacions com aquesta ajudaran a impulsar-ne el creixement i la consolidació". Destacant també l’estructuració competitiva i federativa que està guanyant la disciplina.
En aquest context, el president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, va remarcar el caràcter singular del projecte, convertint-lo en un referent clar per al desenvolupament del pickleball: "La majoria dels clubs tenen pistes exteriors i els indoors com a màxim he vist equipaments de 4 pistes. Aquest en té nou [de pistes] i és l’únic sota sostre amb aquestes dimensions a tota Catalunya".
A la inauguració també hi va ser present Ramon Agenjo, president del Pickleball ProTour i conseller de Damm, que va situar el projecte en una dimensió global: "Només he vist un club d’aquestes característiques a Nova York. Aquí tenim molta feina per fer, però aquest projecte ja és un referent i marca el camí del pickleball a Catalunya".
