Futbol
El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
El centrecampista bagenc vol tancar la seva etapa com a jugador blaugrana conquerint la Copa de Campions juvenil
Jaume Marcet
La temporada passada va ser una peça clau del Juvenil A de Belletti que va conquerir el triplet. Aquesta temporada somia culminar el curs amb un doblet domèstic que posi un final positiu a la seva etapa al planter del Barça. Quim Junyent és un culer de 19 anys que a partir de la pròxima temporada intentarà fer-se un lloc al primer equip de l’Almeria.
Fa mesos que el Barça i els seus agents no es van posar d’acord per prolongar l’etapa de Quim a l’entitat blaugrana i al mercat d’hivern el de Balsareny ja va estar a punt de fitxar pel conjunt andalús.
Després de no tancar-se aquesta operació, els últims mesos de Quim com a blaugrana es presentaven complicats.
El precedent de Pau Prim, que es va passar sense jugar tota la segona part de la temporada, feia preveure un panorama difícil. Va ser un episodi en què Prim ho va passar malament sense jugar i el Barça no va recórrer a ell ni quan se’l necessitava perquè es va aplicar la política de club de no comptar amb un futbolista ja compromès amb una altra entitat.
El Barça ha actuat en aquest cas de manera diferent. És cert que Junyent no ha tornat a jugar amb el Barça Atlètic (aquesta temporada va disputar sis partits, l’últim al desembre), però amb el Juvenil A no ha deixat de participar durant aquests últims mesos. No s’ha d’oblidar que mantenia fitxa amb el Juvenil A i, per tant, aquest era el seu equip, tot i que tot indicava que tindria més presència al filial.
El fet que el Barça fos conscient que tenia decidit canviar d’aires al final de temporada va variar les prioritats del club. Va perdre pes específic en els esquemes de Pol Planas, però mai no se’l va deixar de banda i es va comptar amb ell quan es considerava oportú.
El pacte implícit era que el Barça faria jugar Junyent quan fos necessari i aquest ho donaria tot quan sortís al camp i, d’aquesta manera, no perdria ritme ni creixement futbolístic.
L’ascens de Pedro Villar al Barça Atlètic, les aparicions també puntuals d’Ebrima amb el filial i les lesions li van anar donant més protagonisme a Quim fins al punt d’arribar al tram final del curs en plena forma.
Qualsevol aficionat que hagi seguit el Juvenil A del Barça aquestes últimes setmanes no ha detectat cap símptoma de desconnexió del migcampista de Balsareny. Junyent és molt culer i ho ha demostrat des que el Barça el va fitxar del Gimnàstic de Manresa quan era benjamí.
A aquest amant dels escacs mai no se li oblidarà el fet de jugar amb Hansi Flick a la pretemporada 2024-25. Fins i tot va arribar a jugar uns minuts al Gamper al Lluís Companys.
Aquesta presència amb el primer equip no va tenir continuïtat i, tot i que va ser un dels destacats del Juvenil A que va conquerir el triplet, aquesta temporada no ha pogut consolidar-se al Barça Atlètic.
Un cop assumit que aquest final de temporada era un extra per posar el colofó a una dècada de creixement al Barça, Junyent s’ha destapat i està exercint com un “germà gran” dels seus companys al Juvenil A. No només està sent l’interior creatiu que sempre decideix amb criteri, sinó que també s’està revelant com un futbolista molt intens i líder que ajuda l’equip en totes les fases del joc.
Els seus dos últims partits amb el Juvenil A han estat monumentals. Si contra el Tenerife al Johan Cruyff va enlluernar amb un futbol colossal, davant la UD Las Palmas el seu recital va ser impressionant. Quim va deixar els millors detalls tècnics del partit i, alhora, es va deixar l’ànima per recuperar pilotes i treballar per i per a l’equip.
El seu últim servei culer es pot coronar aquest diumenge (11 h) a Alcalá de Henares. Junyent ja suma tres temporades amb el Juvenil A, equip en què ha estat dirigit per Óscar López, Belletti i Pol Planas. Guanyar la final de la Copa de Campions contra el Real Madrid seria posar un gran colofó a les seves deu temporades al Barça.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
- Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa