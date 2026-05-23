Motor | EnduroGP
Josep Garcia, de Súria, és segon en la jornada inaugural de la prova a Finlàndia
El pilot bagenc ha dominat la taula de temps fins a l'avantpenúltima prova, en què Andrea Verona li ha retallat més de 7 segons i ha capgirat la taula
Josep Garcia ha acabat la primera jornada de competició a Salpausselkä, Finlàndia, amb un ajustat segon lloc a la classificació general, només per darrere d’Andrea Verona, el seu company d’equip i màxim rival al campionat. El pilot surienc s’ha quedat a 85 centèsimes de l’italià, una distància mínima, però que li impedeix sumar els 20 punts que corresponen al vencedor de cada cita del campionat del món.
Garcia ha acaronat el primer lloc de dissabte fins a l’avantpenúltima prova, l’última passada per l’Extreme Test. Un punt cronometrat en què arribava com a líder destacat, amb una mica més de 7 segons d’avantatge sobre Verona. El pilot de Súria no ha estat brillant en aquest tram, mentre que l’italià ha volat sobre el traçat, reduint l’avantatge del bagenc a només 39 centèsimes.
Un marge minúscul que Garcia ha estat capaç de mantenir en la penúltima prova, l’Enduro Test. Però el marge encara es reduïa una mica més, i Verona ha rubricat la remuntada amb un Cross Test de traca. L’italià va esgarrapar 1,08 segons a Garcia en la darrera prova de la jornada, i d’aquesta manera ha segellat una treballada victòria. El tercer lloc de la taula classificatòria, a gairebé 50 segons de Verona, l'ha ocupat el pilot francès Zachary Pichon.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Accident a la ronda de Manresa amb un vehicle bolcat i una persona atrapada
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages