Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident C-55Arnau TorderaSílvia CaballolPlans cap de setmanaGran Canària - Baxi ManresaRevolució sexual
instagramlinkedin

Motor | EnduroGP

Josep Garcia, de Súria, és segon en la jornada inaugural de la prova a Finlàndia

El pilot bagenc ha dominat la taula de temps fins a l'avantpenúltima prova, en què Andrea Verona li ha retallat més de 7 segons i ha capgirat la taula

Josep Garcia, a l'inici de l'Extreme Test d'Oliana

Josep Garcia, a l'inici de l'Extreme Test d'Oliana / Arxiu/Jordi Biel

Marc Llohis

Manresa

Josep Garcia ha acabat la primera jornada de competició a Salpausselkä, Finlàndia, amb un ajustat segon lloc a la classificació general, només per darrere d’Andrea Verona, el seu company d’equip i màxim rival al campionat. El pilot surienc s’ha quedat a 85 centèsimes de l’italià, una distància mínima, però que li impedeix sumar els 20 punts que corresponen al vencedor de cada cita del campionat del món.

Garcia ha acaronat el primer lloc de dissabte fins a l’avantpenúltima prova, l’última passada per l’Extreme Test. Un punt cronometrat en què arribava com a líder destacat, amb una mica més de 7 segons d’avantatge sobre Verona. El pilot de Súria no ha estat brillant en aquest tram, mentre que l’italià ha volat sobre el traçat, reduint l’avantatge del bagenc a només 39 centèsimes.

Notícies relacionades i més

Un marge minúscul que Garcia ha estat capaç de mantenir en la penúltima prova, l’Enduro Test. Però el marge encara es reduïa una mica més, i Verona ha rubricat la remuntada amb un Cross Test de traca. L’italià va esgarrapar 1,08 segons a Garcia en la darrera prova de la jornada, i d’aquesta manera ha segellat una treballada victòria. El tercer lloc de la taula classificatòria, a gairebé 50 segons de Verona, l'ha ocupat el pilot francès Zachary Pichon.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
  2. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  3. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  4. La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
  5. Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
  6. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  7. Accident a la ronda de Manresa amb un vehicle bolcat i una persona atrapada
  8. Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages

Ballada de gitanes infantil de Sant Vicenç de Castellet

Ballada de gitanes infantil de Sant Vicenç de Castellet

Josep Garcia, de Súria, és segon en la jornada inaugural de la prova a Finlàndia

Josep Garcia, de Súria, és segon en la jornada inaugural de la prova a Finlàndia

Una manifestació contra Sánchez aplega 40.000 persones a Madrid i acaba amb tres detinguts i set policies ferits lleus

Una manifestació contra Sánchez aplega 40.000 persones a Madrid i acaba amb tres detinguts i set policies ferits lleus

El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?

El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?

Els Bombers han treballat en dos rescats de muntanya a les comarques centrals

Els Bombers han treballat en dos rescats de muntanya a les comarques centrals

La Central Creativa debuta a l'ExpoBages com a punt de trobada per al talent de la Catalunya central

La Central Creativa debuta a l'ExpoBages com a punt de trobada per al talent de la Catalunya central

La calor puja a Barcelona aquest cap de setmana i les temperatures es disparen a 35 graus a Catalunya

La calor puja a Barcelona aquest cap de setmana i les temperatures es disparen a 35 graus a Catalunya

Homenatgen Antonio Serrano, el bomber mort en un incendi fa un any i que havia treballat al parc de Moià

Homenatgen Antonio Serrano, el bomber mort en un incendi fa un any i que havia treballat al parc de Moià
Tracking Pixel Contents