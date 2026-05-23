OK Lliga | Quarts de final
L’Igualada Rigat haurà de confiar en les Comes per plantar-se a semifinals (6-4)
El conjunt arlequinat no va repetir victòria davant el Voltregà Movento Stern i es jugarà el pas de ronda al tercer partit
L’Igualada Rigat HC va caure en el segon partit de quarts de final de l’OK Lliga davant el CP Voltregà Movento Stern per 6 a 4 i haurà de confiar en el factor les Comes per obtenir el pas a semifinals. L’altre semifinalista sortirà de l’eliminatòria entre el Noia i el Barça que també es resoldrà al tercer partit.
Com ja va passar en el partit inicial, la intensitat sobre la pista va ser altíssima. En només un quart d’hora, els dos equips ja havien comès sis i set faltes. El que no es va repetir va ser l’empat a zero fins a la tanda de penals, perquè, ben entrada la primera part, el Voltregà es va avançar al marcador en una transició molt ràpida i ben executada. Els locals van recuperar a camp propi, van aprofitar un dos contra un favorable per superar Roger Bars, tot sol en defensa, i fer el primer gol. L’autor va ser Aleix Molas. Encara més, a cinc minuts pel final del primer temps, Burgaya va aprofitar un xut des de gairebé el cercle central per avançar-se a la defensa arlequinada i, amb un toc suau, enviar la bola al fons de la xarxa. Just abans del primer gol, Roger Bars va desaprofitar un llançament de penal per posar la bola en joc abans que ho indiqués el cos arbitral.
Només començar la segona part, els àrbitres van anul·lar el tercer del Voltregà. Igualment, va acabar arribant deu minuts després.Tot i que el gol semblava posar molt coll avall la victòria local, els arlequinats van reaccionar dos minuts després amb el 3 a 1 de Biel Llanes fruit d’una superioritat numèrica per targeta blava a Àlex Rodríguez. No va acabar aquí, i el mateix Llanes va aprofitar la desena falta del Voltregà per posar el 3 a 2. Després que el Voltregà s’hi tornés amb el 4 a 2, Miguel Cañadillas va tornar a reduir diferències.
No va servir de gaire, perquè el Voltregà va fer el cinquè i el sisè. Així, tampoc el quart de Marc González va ser prou per evitar que els locals forcessin el tercer partit de quarts de final que es jugarà dimarts a Les Comes. El rival dels arlequinats sortirà de l’eliminatòria del Barça i el Noia. Si bé els blaugrana van imposar-se al primer partit, els de Sant Sadurní van golejar ahir els blaugrana per 6-3 i van forçar el tercer enfrontament.
