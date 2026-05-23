Una seguidora especial
Pilarín Bayés, l’emoció pel Barça i la seva “pregària” per a la final de la Champions
La dibuixant, que no es perdrà la final de la Champions, disfruta amb el futbol de les jugadores blaugrana. "Juguen molt bé, transmeten molta seguretat i fan partits molt divertits", assegura.
Laia Bonals
Entrar a casa de la Pilarín Bayés és estar envoltat d’art. Els seus característics personatges són presents a cada racó, en una explosió de color i alegria. És impossible estar trist aquí. Pilarín Bayés és tot afecte i passió, pel que fa i pel que viu. I un dels moments que més disfruta és tot el que té a veure amb el Barça. No es perdrà la final de la Champions d’avui.
"Des de ben petita, el Barça m’agradava moltíssim. Recordo que, a l’escola, els dilluns al matí comentàvem molt les jugades del Barça que havíem sentit per la ràdio. Jo de jove mai havia anat al camp. La primera vegada hi vaig anar amb un amic de Barcelona, que em va dir: ‘Has de conèixer les coses importants de la ciutat’. Em va impressionar molt l’ambient i l’emoció que s’hi vivia", recorda del seu primer contacte en persona amb l’entitat blaugrana.
El seu enamorament amb l’equip femení va venir anys després, quan, com molts, va veure que a poc a poc s’anava obrint un espai per a la dona en l’esport rei. "Amb el futbol femení va passar una cosa semblant. Nosaltres jugàvem de petites amb els nostres germans, però de manera informal. Quan vaig descobrir que hi havia noies que hi jugaven professionalment i tan bé, vaig començar a seguir-lo molt. Un dia em van convidar a visitar la Masia i veure les joves jugadores. Em van semblar noies molt naturals, com podrien ser les meves filles o les meves netes, i al mateix temps esportistes amb un talent i un prestigi enormes", relata la dibuixant.
L’experiència del Camp Nou
Veure-les per la televisió, com farà a la final, és emocionant, però poder assistir a la grada del Camp Nou en un partit va multiplicar l’experiència. "Em vaig emocionar moltíssim. Ja havia sentit per la ràdio que s’havien esgotat les entrades, però ser allà va ser impressionant. El Camp Nou és enorme i veure tanta gent amb aquesta alegria va ser molt emocionant", explica sobre com va viure el partit de tornada de semifinals contra el Bayern Munic, quan l’equip capitanejat per Alexia Putellas va aconseguir el bitllet a la gran final. "Juguen molt bé i transmeten molta seguretat. I fan partits molt divertits, amb molts gols".
Per al partit contra el Lió, la Pilarín farà tots els possibles. "De vegades fins i tot reso una mica. Sempre havia pensat que es resava per coses importants, per la salut o pels fills i nets, però quan veus les jugadores allà, tan entregades, desitges que tinguin sort. Tot i que les altres també deuen tenir la seva Verge... Però aquell dia una vol que guanyin les nostres", diu entre rialles.
