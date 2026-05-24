Atletisme
Anna Recuenco, de Sant Joan de Vilatorrada, bat novament el rècord d'Espanya sub-16 de llançament de disc
L'atleta de l'Avinent Manresa es proclama campiona de Catalunya al Vendrell amb un tir de 49,19 metres, 24 centímetres més del registre de la setmana anterior a Mataró
El sostre de l'atleta de l'Avinent Manresa Anna Recuenco sembla molt lluny. Cada setmana bat un rècord i, aquest diumenge, ha batut el d'Espanya de llançament de disc en la categoria sub-16. L'esportista de Sant Joan de Vilatorrada s'ha proclamat campiona de Catalunya al Vendrell amb un tir de 49,19 metres en el seu últim intent. Ho fa només una setmana després d'haver batut ja el registre, amb 48,95 metres a Mataró.
En el concurs al Vendrell, Recuenco ha hagut de patir, ja que ja fet cinc primers llançaments entre curts i nuls. El més llarg havia estat de 39,22 metres, lluny dels 42,81 d'Aina Velasco, del CE Penedès, que anava en primera posició. En el seu darrer intent, però, ha sortit el tir espectacular i s'acosta perillosament a la barrera dels 50 metres, que espera aconseguir en el decurs de la temporada, que tot just comença.
Per donar una idea del potencial d'Anna Recuenco, cal tenir el compte que el rècord estatal absolut és de 61,89 metres, només dotze metres més que la seva marca actual, i tot això amb només setze anys. En el concurs del Vendrell, el bronze ha estat per a Ivet Ballbé, del Cornellà Atlètic, amb 39,54 metres. També hi han participat Clàudia Sirvent, de l'Igualada, vuitena amb 25,75, millor marca personal, i Maria Garcia, del Martorell AC, onzena amb 19,84.
