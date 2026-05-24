El Berga venç el Gironella amb un gol a l’últim instant (0-1)
L’equip de la capital s'emporta el derbi comarcal en l’anada de les semifinals de la promoció i s’avancen a l’eliminatòria amb una diana tardana de Diego Hualpa
El Berga va superar a domicili l’Atlètic Gironella en l’anada de les semifinals del play-off d’ascens a Primera Catalana després d’un gol a última hora de Diego Hualpa. Els blanc-i-vermells aconsegueixen aventatge de cara a la tornada, la setmana que ve, a casa, mentre que els gironellencs hauran de remuntar si volen estar a la final de la promoció.
Els primers minuts van ser de domini de possessió visitant, malgrat que cap dels dos conjunts gaudien d’ocasions. Els gironellencs van tenir l’ocasió més clara dels primers compassos, en un remat d’Àlex Fernandez que sortia fregant el pal. El Berga contestava amb un contracop que no entrava per poc. Els minuts finals de la primera meitat van ser molt menys ordenats, amb transicions ràpides d’ambdós equips, però no aconseguien transformar-les en ocasions clares.
La segona meitat va seguir sent de domini visitant, que s’apropava amb més intensitat en direcció a la porteria rival. Ramon Artigas gaudia d’una rematada de cap que sortia fregant el travesser. Els gironellencs responien amb un xut de Joan Fígols que aturava Enric Sánchez. A quinze minuts pel final, l’Atlètic Gironella es quedava amb un jugador menys després d’una doble groga consecutiva de Lansana Djamanca, que era amonestat després d’una falta i rebia la segona per les protestes. El partit pujava d’intensitat i els visitants estrenyien el setge sobre l’equip gironellenc. El Berga tenia diverses ocasions, mentre que els locals havien de treure aigua i no aconseguien connectar amb els seus atacants a través dels llançaments llargs.
Al minut 93, un llançament de falta de Guille Martínez a l’àrea era rematat per Diego Hualpa, que la pentinava amb el cap, un defensa la desviava i entrava al fons de la xarxa i desfermava l’alegria de l’afició visitant. El col·legiat va xiular el final just després del gol i no hi va haver opcions de res més.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Guerrero, Molina, Puigdellívol (Diallo 77’ ), Fernandez (Djamanca 67’), Valls, Fígols, Toran (Castillo 77’), Ferrer (Rodríguez 24’), Gabarrós (Cunill 24’), López i Ragués.
CE BERGA: Sánchez, Torres, Ruiz (A. Hernandez 67’), Martínez, Cáceres, Puigbò, Hualpa, O. Hernandez (Mulero 67’), Castaño (Ceesay 67’), Artigas (Sonko 67’) i Estruch (Baldeh 73’).
ÀRBITRE: Joel Sanchez, auxiliat per Khalid Aarrar i Jan Ávila.
GOLS: 0-1 Hualpa min 95.
Derrotes de Puig-reig i Sallent
El Puig-reig es va veure sorprès a l’anada de les semifinals i hauran de remuntar el marcador advers a la tornada. El Corbera, que es va colar a l’última jornada a la promoció, va superar el segon classificat del grup en un partit molt travat on els puig-regencs van tenir menys intensitat de la necessària.
Els locals van començar dominant, aprofitant el coneixement d’un camp de dimensions reduïdes i amb una pressió asfixiant. El Puig-reig no es sentia còmode i mica en mica es va anar fent amo i senyor del partit. Just abans del descans, va aconseguir anotar, però el gol va ser anul·lat per un rigorós fora de joc que va encendre la banqueta visitant i la nombrosa afició del Berguedà.
A la segona meitat, els puig-regencs van tenir més domini i les primeres ocasions del partit, però no aconseguien anotar i no tenien prou intensitat per superar a un Corbera que lluitava de tu a tu. A l’hora de partit, Pol Pérez anotava després d’aprofitar un rebuig de la defensa visitant. Els visitants van lluitar sense parar en els últims instants, però no van aconseguir anotar i l’ambient es va enrarir, amb diverses discussions i picabaralles que van acabar amb l’expulsió d’Adrià Balagué ja a la banqueta. Els puig-regencs enfrontaran la tornada amb diverses baixes.
CF CORBERA: Hernandez, Cepa (Bel 46’), Martín, M. Compte, P. Pérez (Taya 76’), M. Pérez, Sanchez, S. Robres (Canyelles 89’), Orive (Segarra 22’ (Civit 76’)), X. Robres i E. Compte.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Balmes (Lorenzo 57’), A. Fernandez (Santasusagna 52’), Domínguez (P. Soler 52’), Divins, M. Soler, Rovira, Ndao, Balagué (M. Fernadez 80’), Vinasco i Guerrero.
ÀRBITRE: Jonathan Pérez, auxiliat per Borja Núñez i Carlos Erencia.
GOL: 1-0 P. Pérez min 60
Per altra banda, dura derrota del Sallent al camp del Balàfia. Els de Lleida van sorprendre l’equip bagenc, que haurà de remuntar l’eliminatòria si vol optar a l’ascens a Primera Catalana. La setmana que ve, la tornada al camp de l’equip sallentí.
En un camp complicat, l’equip bagenc va sentir-se poc còmode , al minut 14, Youssef Fajr va aconseguir anotar el primer gol de l’enfrontament. Els del Segrià, que van quedar just per sota dels sallentins a la classificació, estaven més còmodes i van mantenir la bona dinàmica a la mitja hora de joc, quan anotaven el segon amb una diana d’Edgar Pla. Els sallentins van millorar el seu joc abans del descans, però no van aconseguir foradar la porteria de Marc Sanz.
A l’inici de la segona meitat, en canvi, els locals van tornar a sortir amb molta intensitat i, als nou minuts de la represa, Alexis Nieto feia el tercer i semblava que deixava sentenciada l’eliminatòria. Però els visitants no van donar res per perdut i van seguir lluitant per retallar el marcador. A quinze minuts pel final, Ferran Ambròs, que acabava d’entrar, va aconseguir anotar el 3-1 i donar esperances de cara a la tornada per l’equip bagenc. El Sallent va tenir alguna ocasió a les acaballes per fer encara més petita la renda negativa, però no van aconseguir materialitzar les oportunitats i haurà de guanyar de dos gols o més per classificar-se.
UE BALÀFIA: Sanz, Cáceres, Ivanov, Komma (Camarasa 77’), Bosch (Piñeiro 73’), Nieto (Fraile 59’), Gracia, Gonzalez, Coker, Pla (Fofana 68’) i Fajr.
CE SALLENT: Hernandez, Munera (Martínez 46’), Marquez (Fontán 59’), Lopez, Enrique (Chellenyak 46’), Arenas, Torruella, Sánchez, Díaz (Ambròs 59’), Montañà (Gogishvili 46’) i Pérez.
ÀRBITRA: Mar Torrents, auxiliada per Ivette Velasco i Rocío Cañas.
GOLS: 1-0 Fajr min 14, 2-0 Pla min 25, 3-0 Nieto min 54, 3-1 Ambròs min 75.
