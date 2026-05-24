Bàsquet / Super Copa Femenina
El CB Igualada obté el bitllet per a la fase final d’ascens a l’LF2 de Jerez
El conjunt anoienc supera el Vedruna Gràcia (53-63) a domicili i segella la segona plaça a Super Copa
Disputaran la promoció el cap de setmana del 4 al 7 de juny, enquadrades al grup C, juntament amb el CB Pozuelo, el Loiola i el CB Gran Canària
El CB Igualada va obtenir el bitllet per jugar la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2 després de guanyar a domicili el Vedruna Gràcia i segellar, així, la segona plaça de Super Copa Femenina. En un partit que va estar marcat per una primera meitat força igualada, les de Joan Albert Cuadrat van fer un pas més a la represa per deixar enrere unes adversàries que també acumulaven una dinàmica immaculada en les darreres jornades. Naia Puente i Aina Roqué, amb 16 i 14 punts, respectivament, van ser les jugadores més destacades del quadre igualadí.
La setmana del 4 al 7 de juny, el CB Igualada disputarà la fase d’ascens a Jerez de la Frontera enquadrades al grup C, juntament amb el CB Pozuelo, el Loiola i el CB Gran Canària. En total, hi ha quatre grups: dos amb la seu a Cartagena i dos més a la ciutat andalusa.
Hi haurà sis ascensos. Pujaran a l’LF2 els primers classificats de cada grup i dues de les quatre formacions que hagin clos la fase de grups en segona posició. Una de les places serà per al vencedor de l’enfrontament entre el segon del grup A i el segon del grup B, i l’altra per al duel entre el segon del C i el segon del D.
Les anoienques han segellat un tram final de curs espectacular, comptant els últims cinc últims per victòries i demostrant una gran solvència tot i patir alguna derrota molt ajustada en el primer tram de la temporada. Quan semblava que la segona plaça era fora de l’abast, aquest esprint final les ha impulsat cap a una fita històrica en què intentaran sorprendre.
Fitxa tècnica
VEDRUNA GRÀCIA: P.Baeza 2, Rebollo 13, Martínez 5, A.Baeza 2, Moreu 2 -cinc inicial- López 6, Andrés, Díaz 5, Vila 3, Navarrete, Esteban 15
CB IGUALADA: Blanco 6, Compte 7, Soler 2, Nieto 6, Roqué 14 -cinc inicial- Vidal, Tajahuerce 4, Díaz, Ojide 8, Puente 16
ÀRBITRES: Viñals i Alcala
PARCIALS: 14-19, 24-28, 39-49, 53-63
