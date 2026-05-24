Enduro
Josep Garcia es retroba amb la victòria i manté la distància d'abans de córrer a Finlàndia
El surienc derrota el seu principal rival en el mundial, l'italià Andrea Verona, per un marge mínim com havia succeït, però al revés, dissabte
Combat nul a Finlàndia. La lluita, que sembla que es mantindrà fins al final del Campionat del Món d'EnduroGP, entre els dos companys de KTM, el surienc Josep Garcia i l'italià Andrea Verona, ha acabat en empat en terres nòrdiques, en la tercera trobada del campionat. Si el transalpí es va imposar per menys d'un segon, comptant tots els trams, dissabte, el bagenc ha fet el mateix aquest diumenge, amb la qual cosa tots dos sumen 37 punts a la general i es mantenen els onze a favor del català.
En la jornada de diumenge, Garcia ha guanyat tres trams, per quatre del seu rival, però l'acumulació del temps li ha estat favorable, amb la qual cosa ha pogut superar el parell d'errors que, segons havia declarat, havia comès el dia anterior.
El tercer lloc del podi, en la segona jornada, ha estat per al britànic Steven Holcombe, de Sherco, molt estable a terres nòrdiques i recuperant-se de les errades de la segona cita del campionat, a Oliana. Malgrat això, encara no pot ser tercer en la classificació general, ja que té 67 punts i és a quatre del francès Zachary Pichon, de TM, que aquest diumenge ha estat cinquè, per darrere d'un altre britànic, Brad Freeman, aquest de Beta. A davant, Garcia té 112 punts i Verona, 101.
En la classificació d'Enduro1, no hi ha color i Garcia té el ple de 120 punts de 120 en joc, per davant de l'italià de Triumph Morgan Lesiardo, que en l'escratx de la segona jornada a Finlàndia ha estat sisè. Tercer de la general del subgrup és un altre gal, Antoine Magain, amb Sherco.
El campionat del món deixa les latituds altes i es traslladarà a Portugal per viure dos caps de setmana seguits de lluita. El primer, el 13 i el 14 de juny, a Fafe.
