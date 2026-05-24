Bàsquet / Super Copa Masculina
L’Artés celebra l’ascens amb una nova victòria, a casa, contra l'SD Espanyol (73-56)
El club bagenc viu una jornada festiva i emotiva al pavelló municipal, amb l’entrega del trofeu de Super Copa, parlaments i una botifarrada
El Martorell ensopega amb un inspirat Lloret (100-91) i posa fi a la ratxa de vuit victòries consecutives
Ni amb el títol i l’ascens a la butxaca van abaixar la guàrdia. I això que l’ambient festiu al pavelló municipal ple a vessar podia convidar a una certa relaxació. Però no va ser així, i el CB Artés va sotmetre l’SD Espanyol (73-56) en una jornada emotiva i festiva, marcada per l’entrega del trofeu de Super Copa per part de Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, els parlaments i una botifarrada popular.
Els bagencs van sortir decidits a donar espectacle a totes les ànimes congregades al pavelló amb un inici 8-0 que deixava clares les intencions del conjunt d’Oriol Sensat. A partir d’aquí, van gestionant una renda que només van veure amenaçada pels problemes físics en la defensa del bloqueig i continuació.
A la represa, el nivell físic de l’Artés va incrementar notablement, dominant el rebot i sumant cistelles fàcils. Aquesta superioritat es va traslladar en el marcador, assolint una diferència de quasi vint punts, pràcticament inabastable per a l’SD Espanyol, formació immersa en la lluita per evitar el descens. L’últim quart va ser el pròleg de la festa posterior.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: F.Mas 11, Roqueta 5, Guitart 12, Pujolreu 12, Basiana 8 -cinc inicial- Cuñé 2, Soler 3, Sakai 5, E.Mas 10, Portella, Ferrer 3, Orrit 2
SD ESPANYOL: Lorbek 12, Castan 9, Driouech 9, P.Rodríguez 2, G.Rodríguez 4 -cinc inicial- Badia, Pauls 10, Oliva 5, Bajja 2, Martínez 3, Caudevilla
ÀRBITRES: Osorio i Roset
PARCIALS: 18-12, 32-25, 57-38, 73-56
Els problemes per tancar la cistella condemnen el Martorell
El CBU Lloret Samba Hotels va posar fi a una ratxa de vuit victòries consecutives d’un CB Martorell (100-91) que va pagar cars els problemes per tancar la seva cistella, i és que els locals van capturar setze rebots més que la formació del Baix Nord.
Aquesta circumstància va concedir moltes segones oportunitats a l’equip de la Costa Brava, que les va aprofitar per anotar una bestiesa de punts. En un context d’elevada anotació, les alternances en el marcador van ser una constant, però els locals van saber llegir millor un duel en què el criteri arbitral va ser molt sever.
Malgrat que els percentatges de tres punts van ser baixos a les dues bandes, l’efectivitat a sota cistella i la inspiració local van ser les claus que van portar el matx als guarismes finals.
Víctor Díaz i Xavier Ortiz, amb 13 punts, van ser els jugadors més destacats del quadre que dirigeix Andrés Joya.
El Martorell clourà la temporada rebent a casa el pròxim diumenge el campió de Super Copa, el CB Artés, en un duel intercomarcal de dos equips que han exhibit un gran nivell al llarg de la temporada.
Fitxa tècnica
CBU LLORET SAMBA HOTELS: Silva 2, Eñeso 17, Kaira 5, Pomes 16, Garcia 17 -cinc inicial- Fernández 25, B.Ahmed 15, Andrés, Campello 3, M.Ahmed, Barba
CB MARTORELL: V.Díaz 13, Joya 10, Cáceres 8, Yeste 8, Bascuñana 11 -cinc inicial- A.Díaz 11, Ribas 2, Corral 2, Peláez 4, Corominas 9, Ortiz 13
ÀRBITRES: Rodríguez i Cayuela
PARCIALS: 24-23, 47-42, 71-52, 100-91
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: 'Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar
- Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques
- La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça