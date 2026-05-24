L’Igualada supera el Turó i dona el primer cop (2-1)
Els anoiencs fan un partit seriós i derroten al segon classificat del seu grup, però un gol rival al descompte deixa viva l’eliminatòria
L’Igualada va vèncer l’anada de les semifinals del play-off per jugar a Lliga Elit la temporada que ve, superant al millor segon classificat de tots els grups, el Turó de la Peira. Els igualadins van merèixer vèncer, però un gol dels barcelonins a les acaballes de l’enfrontament deixa viva l’eliminatòria de cara a la tornada.
La primera meitat de l’Igualada va ser molt bona. El conjunt anoienc va dominar la possessió davant un Turó intens però que no va incomodar la porteria d’Adrià Rojas. En canvi, els igualadins atacaven constantment i van tenir tres ocasions molt clares, a més de diverses aproximacions per banda i centrades a l’àrea.
La segona meitat va tenir un guió similar, amb l’equip de Nou Barris esgotat per l’esforç defensiu del primer temps i els locals dominant la possessió i les ocasions. Als vint minuts de la represa, després de diverses aproximacions, Sergio Sandoval feia una gran jugada individual i, des de la línia de fons, feia la passada de la mort per servir en safata de plata el primer gol a Eudald Carbó, que no fallava i avançava l’equip igualadí. El partit es va tranquil·litzar, però els anoiencs mantenien el control total i no permetien que l’equip de la ciutat comtal fes l’empat. Només van gaudir d’una acció clara, mentre que els locals reclamaven un penal que el col·legiat decidia no xiular, i també tenien altres ocasions de perill. Quan mancaven deu minuts pel final, el porter visitant, Iker Camacho, es lluïa per evitar el gol en una rematada a pilota aturada, però el rebuig el caçava ràpidament Hugo Santana i aconseguia fer el segon. En els minuts finals, l’Igualada va tenir ocasions per fer el tercer i sentenciar l’eliminatòria però, al 97, el Turó va organitzar un contracop en un córner dels locals i, contra tot pronòstic, van aconseguir retallar distàncies mitjançant Yago Lahoz i sortir amb vida de les Comes.
CF IGUALADA: Rojas, De Araújo, Álvarez (Fernandez 84’), Baldeh,Samaniego (Martínez 89’), Sandoval (Borrell 86’), Santana, Lobato, Barrios, Carbó (Olmo 84’) i Monje.
CCD TURÓ DE LA PEIRA: Camacho, Nieto (Yeh 61’), Alonso, Muñoz, Garcia, Lahoz, Obispo (Reche 84’), Veguín, Bernabeu (Ocampo 70’), Rojas (Egas 70’) i Ramírez (Josué 80’).
ÀRBITRE: Pau Téllez, auxiliat per Lluís Duran i Marc Cabrera.
GOLS: 1-0 Carbó min 66, 2-0Santana min 82, 2-1 Lahoz min 97.
