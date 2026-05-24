Futbol
La rigorosa expulsió de Ïu Martínez, de Súria, aplana el camí del Reial Madrid per derrotar el Barça en la final de la Copa de Campions juvenil (1-4)
Els blaugrana vencien per 1-0, amb assistència del propi extrem en el darrer partit amb el Barça del balsarenyenc Quim Junyent, quan la segona groga els ha deixat amb deu i ha precedit la remuntada blanca
Jordi Carné
Una expulsió va condemnar el juvenil del FC Barcelona a la final de la Copa del Rei contra el Real Betis i una altra targeta vermella, en aquest cas molt rigorosa, ha tornat a castigar els culers davant el Real Madrid en el clàssic pel títol de la Copa de Campions. L’equip de Pol Planas ha estat superior al conjunt blanc a la primera meitat, però els madridistes han capgirat el marcador a la represa gràcies a la superioritat numèrica després de la doble groga a Ïu Martínez (1-4).
L’extrem de Súria, de fet, ha estat un dels puntals del Barça durant la primera part de la final. Ha aprofitat que el seu marcador, Liberto, pujava constantment a l’atac per explotar els espais que deixava a l’esquena. De les seves botes, després d’una passada filtrada brillantment per Guillem Víctor, ha nascut el gol blaugrana poc abans de la mitja hora de joc. Ïu ha assistit Pedro Villar i el ‘pitxitxi’ no ha perdonat davant la porteria. Amb el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, com a testimoni a la llotja, el partit ha començat a l’altura de les expectatives pel ritme altíssim que han imposat tots dos equips des de l’inici.
La diana ha premiat una gran reacció barcelonista després de l’inici intimidatori del Real Madrid, amb Carlos Díez com el futbolista més inspirat. Els de Pol Planas s’han anat assentant a poc a poc sobre la gespa de l’Estadi Municipal El Val d’Alcalá de Henares, on l’afició madridista ha estat majoritària. Contra tot i contra tothom, com diria el president Joan Laporta. I és que els futbolistes culers han perdonat el segon gol abans del descans, amb una bona rematada de cap de Hamza Abdelkarim i dos xuts llunyans de Quim Junyent i Villar com a accions més destacades, i ho han acabat pagant a la segona part.
Una expulsió que ho canvia tot
El col·legiat càntabre Francisco Crespo ha expulsat Ïu als primers compassos de la represa per una segona groga en una pilota dividida al mig del camp en què no ha tingut cap intenció de fer mal al rival. L’àrbitre ha acabat cedint a les protestes dels jugadors del Madrid i ha deixat el Barça amb un futbolista menys. El cop ha estat doble: dos minuts després, Carlos Díez ha empatat el partit després d’una bona centrada de Gabri Valero. El jugador menorquí, una de les joies més prometedores de La Fábrica, havia començat el partit a la banqueta, però ha entrat per la lesió d’Adrián Pérez.
L’empat ha durat molt poc al marcador. Amb superioritat numèrica, el conjunt blanc ha trobat ràpidament el camí de la remuntada. Alexis Ciria, en una acció d’estratègia al minut 63, i Yeremaiah, després d’una bona jugada per l’esquerra del mateix Ciria, han sentenciat el clàssic. El Barça ha intentat retallar distàncies amb més cor i orgull que no pas futbol. I, ja al temps afegit, Valero ha completat la seva exhibició particular amb el quart gol madridista.
El Madrid ha certificat així el triplet de Lliga, Youth League i Copa de Campions, mentre que el FC Barcelona ha perdut la seva segona final de la temporada. Tot i això, gran temporada de l’equip de Pol Planas, que ha fet créixer moltes promeses que, a curt termini, segurament acabaran deixant-se veure pel Spotify Camp Nou.
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça