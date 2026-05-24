El San Mauro perd per la mínima i haurà de remuntar al Prat (0-1)
El San Mauro va caure per la mínima a casa davant del Prat en un partit on el conjunt anoienc les va tenir de tots colors per empatar i fins i tot endur-se el partit, però que no va tenir encert de cara a porteria. Els de Santa Margarida ara hauran de remuntar el marcador advers en el duel de tornada, que es disputarà al municipi del Baix Llobregat la setmana que ve.
Davant d’una més que nombrosa afició local que omplia les grades del camp de futbol de la localitat anoienca i que van oferir un mosaic a l’inici, el San Mauro va sortir més nerviós, però a mesura que anaven passant els minuts el conjunt anoienc va passar a dominar completament, amb possessió i obtenint les millors ocasions, amb xuts molt clars de Marc Gulias, Javi García i Kenneth Cosano que no aconseguien entrar. Els pratencs no van aconseguir obtenir cap ocasió i el marcador, malgrat tot, seguia amb empat a zero.
L’inici de la segona meitat va ser molt negatiu pel conjunt local. Als nou minuts de la represa, en la primera ocasió dels visitants, Adrián Rivas rematava una centrada lateral per l’esquerra i enviava la pilota al fons de la xarxa. Els visitants van gaudir d’alguna altra ocasió, però els minuts finals van ser de clar domini local, que va posar el setge sobre la porteria de Daniel Guiseris. Malauradament pels interessos dels groc-i-blaus, la falta d’encert de cara a porteria que semblava oblidada va tornar a aparèixer i, conjuntament amb una bona actuació del porter visitant, van impedir el gol de l’empat.
UD SAN MAURO: Martínez, Masegosa (Espinosa 70’), García (Sarsanedas 89’) Enríquez (Marquillas 68’), Benito, Aribau, Yáñez, Maymó, Cañero (Romeu 79’), Gulias i Cosano (Merinas 68’).
AE PRAT: Guiseris, Aldabó (Adán 61’), Vidal (Lamelas 79’), Plaza, Archs (Cortina 85’), Rivas (Reinke 61’), Sánchez, Muñoz, Gomez, Ufano i Buyreu.
ÀRBITRE: Gerard Gomez, auxiliat per Alex Muñoz, Eric Nieto i Wahib Agdaoui.
GOLS: 0-1 Rivas min 54.
