Futbol base
La TEA Football Cup consolida el seu creixement amb una reeixida quarta edició
El torneig benjamí disputat a Sant Fruitós espera haver batut el seu rècord de recaptació per als nens amb trastorn de l'espectre autista alhora que ha augmentat el nivell de la participació d'un campionat guanyat pel Barça
La TEA Football Cup, el torneig de futbol benjamí solidari en favor de l'associació per a nens amb trastorn de l'espectre autista de la Catalunya central, ha mostrat aquest cap de setmana que es troba en ple creixement. Els organitzadors han acabat contents del salt endavant, quant a nivell de participants, que ha fet un campionat en què el Barça es va imposar al Prat a la final. Des del punt de vista monetària, malgrat que el recompte total no es farà fins d'aquí a un parell de setmanes, es confia en superar els 5.000 euros nets de l'edició de fa dos anys, la millor fins ara.
Un dels organitzadors, Arnau Sánchez, explica que "les sensacions són molt bones, tant per les impressions que ens ha fet arribar la gent, com pel fet d'haver superat el pas endavant, a nivell de creixement, que hem fet". Segons ell, aquest consisteix en "haver captat equips de més lluny, amb l'esforç de logística que suposa els desplaçaments, alguns dels quals en avió, i també haver rebut representants d'estructures de la màxima categoria, amb la qual cosa volem que el TEA es converteixi en un clàssic en les properes edicions, sense perdre el seu esperit solidari".
I és que qui ha volgut, hi ha pogut col·laborar a través dels sortejos que es van fer presencialment, a part del taulell solidari de bar i les inscripcions dels equips. A part, qui hi vulgui continuar col·laborant, pot entrar a les xarxes socials del TEA de la Catalunya central en qualsevol moment de l'any.
Domini blaugrana
Des del punt de vista esportiu, el Barça va dominar des d'una fase de grups en què, casualment, va estar enquadrat amb el Prat, contra el qual jugaria la final. En els quarts de final de la fase or, va derrotar l'Andorra per 1-0 i els pratencs es van desfer del Vila-real en els penals. També hi va haver desempat en la victòria del Llevant contra el Girona i en la del CE Manresa contra el Sant Andreu, en tots els casos després d'empats a un gol.
En les semifinals, el Barça va vèncer el Manresa per 6-0 i el Prat, el Llevant per 1-0. L'equip barcelonista va guanyar la final per 4-0 i el Llevant, la de consolació per 2-1. Paral·lelament, es van jugar fases per als eliminats. En la de plata, el Mallorca per vèncer el Can Rull per 4-2 i, en la consolació, el Braga es va imposar al Gimnàstic de Manresa per 1-0.
