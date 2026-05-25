Futbol sala
El FC Oló queda campió de Segona Catalana de futbol sala i ascendeix dues categories de cop
El conjunt del Moianès debutarà la temporada vinent en la nova categoria de Preferent, de nova creació, i confirma l'encert de deixar el futbol i canviar de modalitat
Regió7
El FC Oló es va proclamar campió de lliga a Segona Catalana i tanca un any històric que el situa a la nova categoria de Preferent la temporada que ve. La victòria contra el Bellver per 3-1 va servir per celebrar amb la seva afició aquesta nova fita pel club del Moianès. El club jugarà ara dues categories per sobre, en un nivell on fins ara no ho ha estat mai des que van canviar el futbol pel futbol sala. Xavier Matas és entrenador del Celler Sant Miquel d’Oló.
El capità de l’equip, Bernat Bujons, destacava la bona preparació física d’un equip que mantenia gairebé tot el bloc de jugadors que l’any passat van haver de patir un d’ascens de categoria. Les ganes de tornar a recuperar la seva millor versió ha tingut premi.
Per la seva banda, el president, Salvador Ollé, manifestava que "sabíem que l'objectiu costaria. El teníem marcat des del principi, pujar a la nova lliga de Preferent. Hem pogut arribar al final depenent de nosaltres, amb una victòria o un un empat ja érem campions i ha costat, però ho hem aconseguit".
La temporada ha estat una lluita aferrissada i fins a les darreres jornades, cinc clubs han lluitat per les dues places d’ascens a la nova categoria. Però els olonencs s’han mostrat molt sòlids, sobretot a casa, i han tancat la temporada sumant 20 victòries en 26 partits i només perdent-ne un com a local. Salvador Ollé, president del club, es mostrava satisfet per la temporada i recordava que l’equip juvenil disputarà un play-off per ser equip de segona.
En acabar el partit el club i l’ajuntament van organitzar una rua on els jugadors del club van travessar el poble enfilats en un tractor per arribar a l’Ajuntament. Allà jugadors i cos tècnic van fer uns parlaments davant de l’afició.
