Futbol
Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya
Luis de la Fuente fa oficial una llista que inclou més jugadors de la setena regió en aquesta cita que el total de les 22 edicions anteriors
El berguedà Marc Bernal també és inclòs en un grup de suport que treballarà amb la selecció fins a l'amistós del proper 4 de juny contra Irak
El porter sallentí Joan García, i els defenses Eric Garcia, martorellenc, i Marc Pubill, d'origen manresà, seran els representants de la regió central, defensant la camiseta de la selecció espanyola, en la Copa del Món que començarà el proper 11 de juny a Mèxic DF i que també es jugarà als Estats Units i Canadà. La xifra de tres supera els dos que havien participat en les 22 edicions anteriors, els bagencs Estanislau Basora, a Brasil'50, i Pep Guardiola, a Estats Units'94. Eric Garcia també va anar convocat a Qatar 2022, però no va jugar cap minut.
Luis de la Fuente ha fet oficial la següent llista:
Porters: Unai Simon (Ath. Bilbao), Raya (Arsenal) i Joan García (FC Barcelona)
Defenses: Llorente i Pubill (At. Madrid), Porro (Tottenham), Eric Garcia i Cubarsí (FC Barcelona), Laporte (Ath. Bilbao), Cucurella (Chelsea) i Grimaldo (Leverkusen)
Centrecampistes: Pedri i Gavi (FC Barcelona), Fabián (PSG), Zubimendi i Merino (Arsenal), Rodri (Manchester City), Baena (At. Madrid)
Davanters: Oyarzabal (R. Societat), Olmo, Ferran i Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Ath. Bilbao), Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta), Víctor Muñoz (Osasuna)
Joan García va debutar amb la selecció espanyola el març passat contra Egipte. En principi, parteix com a tercer porter, darrere d'Unai Simón i Raya, però ha estat el darrer Zamora de la lliga i tindrà opcions.
Eric Garcia ha estat el jugador de camp més utilitzat en el Barça aquesta temporada. No ha jugat encara amb Luis de la Fuente, però sí va tenir protagonisme en l'etapa anterior, amb Luis Enrique, malgrat que no va tenir minuts en el passat Mundial. Pot jugar de central, lateral dret i mig centre.
Marc Pubill no ha debutat encara amb la selecció espanyola, però ha fet un gran final de curs amb l'Atlètic
De la Fuente ha explicat que "Eric i Pubill han ofert un gran rendiment, com d'altres. Hem cregut que era el seu moment oportú. Fa temps que vaig dir que hi hauria futbolistes que encara no havien estat amb nosaltres. Eric va estar amb mi des de la sub-19 i conec Pubill de la base i de la selecció olímpica. Sé que s'integraran ràpidament amb nosaltres". Tots dos entren en el lloc de Robin Le Normand, de l'Atlètic, i Dean Huijsen, del Madrid, que han fet un mal final de temporada.
De fet, cap jugador del Reial Madrid forma part d'una selecció en què destaquen els vuit del Barça, tot i l'absència de Fermín, per lesió.
A part d'ells, el berguedà Marc Bernal, del FC Barcelona, també ha entrat a una llista de jugadors de suport que estaran amb el combinat espanyol fins a l'amistós davant d'Irak del proper 4 de juny.
