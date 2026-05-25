El Joanenc renova per a la temporada que ve l'entrenador Xavi Navarro
El tècnic va tenir una participació fonamental en la salvació de l'equip bagenc des que se'n va fer càrrec
El FC Joanenc ha informat aquest dilluns que ha arribat a un acord amb Xavi Navarro, el tècnic que ha dut l'equip a la salvació, per ampliar la seva relació una temporada més. D'aquesta manera, es dona continuïtat al projecte iniciat en el tram final del curs.
Navarro va assumir la direcció del primer equip en una situació molt complicada, amb l'equip a vuit punts de la salvació. Des de la seva arribada, el conjunt bagenc va protagonitzar una gran reacció, va capgirar la dinàmica competitiva i va va signar un final de temporada de molt de mèrit que va permetre assolir la permanència a Primera Catalana a una jornada per al final.
A part dels resultats, la directiva valora de manera molt positiva, segons la nota feta pública "la capacitat de l'entrenador per reconnectar l'equip, reforçar la confiança del grup i consolidar una idea de treball basada en el compromís, l'exigència i la identitat".
La renovació de Xavi Navarro respon a la voluntat del Joanenc de "donar estabilitat al projecte esportiu del primer equip i de continuar creixent des d'una base sòlida, amb una plantilla compromesa i amb una presència destacada de jugadors formats al futbol base del club".
El Joanenc afronta aquesta nova etapa amb "ambició, responsabilitat i la voluntat de consolidar-se a la categoria, mantenint l'essència que defineix el club: treball, arrelament i confiança en la gent de casa".