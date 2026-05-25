Handbol
L'Handbol Santpedor s'imposa en el top-4 aleví de Primera Catalana disputat a Calella
La formació bagenca derrota el Laietà d'Argentona en les semifinals i l'equip amfitrió en la final de la fase
Regió7
L'Handbol Santpedor s'ha proclamat guanyador del top-4 de Primera Catalana de categoria aleví que s'ha disputat a Calella. El conjunt bagenc, a més, ha vist com el seu jugador Jan Garcia era escollit el millor de la fase.
En les semifinals, el Santpedor derrotava l'HC Laietà d'Argentona per 29-24, en un duel igualat a l'inici, en què va adquirir després vuit gols d'avantatge i en què va resistir la reacció maresmenca al final. Jan Garcia va resultar el màxim golejador del partit, amb un total de 9 gols, seguit pels 8 de Marc Berlanga.
En l'altra semifinal, el Calella va derrotar el BM Granollers i es va convertir en el rival del Santpedor en la final. Aquesta va veure com els locals adquirien quatre gols d'avantatge a l'inici (3-7). De mica en mica, però, els bagencs van anar capgirant el resultat i es van acabar imposant per 19-16. El mateix Jan Garcia i Josep Vers, amb quatre gols cadascun, van ser els màxims anotadors del seu equip.
El Santpedor torna amb el triomf amb l'equip format per Guifré Hurtado, José García, Lluc Aguilella, Jan Garcia, Marc Berlanga, Cesc Boya, Arnau Santiveri, Martí Burgos, Roc Pujals, Unai González i Josep Vers Marimon. El tècnic va ser Pau Jounou, ajudat per Roc Aguilella i Josep Vers Macià.
