Melania Sorroche, del Pont de Vilomara, es proclama campiona estatal en pes supergall
La púgil bagenca va vèncer dissabte al vespre, per KO en el segon assalt, la canària Sarai Umpiérrez a Badia del Vallès
La púgil del Pont de Vilomara Melania Sorroche es va proclamar dissabte al vespre campiona d'Espanya de boxa en pes supergall. L'esportista bagenca va derrotar per KO en el segon assalt del combat la seva rival al quadrilàter, la canària Sarai Umpiérrez. Una vetllada que es va disputar a Badia del Vallès, i que va organitzar la promotora del Team Solé, un fet que li atorgava prestigi i projecció.
Sorroche va sortir molt concentrada des del primer toc de la campana, imposant ràpidament el seu ritme al quadrilàter i deixant clar que volia resoldre el combat per la via ràpida. El factor diferencial va ser el gran control de la distància que va exhibir l'excampiona d'Eurpopa i exaspirant mudialista, connectant mans cada vegada més clares que a poc a poc van anar desbordant la seva oponent.
El cop de gràcia va arribar en el segon assalt. La púgil del Pont de Vilomara va continuar exercint pressió sobre la seva rival i el desenllaç va ser contundent abans del límit de temps. Una victòria que permet a la representant del Box Gym Manresa conquerir un nou títol nacional i continuar construint una carrera que la converteix en referència dins de la boxa femenina espanyola.
En la mateixa vetllada, es va decidir també un altre campionat estatal. En aquest cas, el de pes gall femení que es va adjudicar Natali Francesca en els punts, superant Karla Merida.
