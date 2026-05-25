🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores

Moeve Fútbol Zone 1x27: tancament de LaLiga, descensos i l’ascens del Dépor, a debat

Moeve Fútbol Zone torna avui, 25 de maig, amb un nou programa marcat pel tancament de LaLiga EA Sports i l’anàlisi d’una última jornada que deixa alegries, decepcions i moltes preguntes de cara al pròxim curs.

Moeve Fútbol Zone / SPORT TV

L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

La jornada 38 i el final de temporada, a examen

El bloc principal del programa posa el focus en la jornada 38 de LaLiga EA Sports, amb la participació del periodista Alejandro Segura i de l’entrenadora i analista Juli Garcia, que analitzen en profunditat com acaba la temporada per als equips més destacats del campionat. A més del balanç esportiu, el debat també posa atenció en alguns dels grans protagonistes del tancament de curs i en les conclusions que deixa una temporada marcada per canvis de dinàmica i desenllaços importants.

A la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, ofereix les claus del partit entre Girona i Elche, un dels enfrontaments més destacats de la jornada, a més d’analitzar les principals causes que han portat al descens del conjunt gironí. També hi participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, que repassa el partit entre Mallorca i Oviedo i analitza els factors que han acabat provocant el descens del conjunt balear.

LaLiga Hypermotion i l’ascens del Deportivo

El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb la intervenció de Mario Jiménez, que analitza una de les grans notícies del cap de setmana: l’ascens del Deportivo de La Coruña.

LaLiga Genuine Moeve mira cap a Burgos

L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en la LaLiga Genuine Moeve, amb Xavi Espinosa, que presenta la prèvia de la segona part de la tercera fase del torneig, que se celebrarà a Burgos el pròxim cap de setmana.

El pols de la jornada a les xarxes

Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, balanç i actualitat per tancar una temporada que deixa històries molt diferents segons el costat de la classificació.

Troben una persona morta dins d'un domicili d'Esparreguera

La UDEF alerta el jutge del cas Zapatero que la SEPI ha entregat carpetes «buides i sense documentació»

Joe Jonas es rendeix a un poble català amb encant: el refugi tranquil que ha enamorat el cantant

Els termòmetres espanyols tornen a disparar-se per sobre dels 30 graus i ja marquen valors típics d'agost en ple mes de maig

De Grifols a Mango: dos anys de turbulències per a la gran empresa familiar catalana

David Bueno, neurocientífic: "Per als adolescents tenen molta influència les hores que els adults estan amb el mòbil davant seu"

El servei del porta a porta s'adapta a la celebració de la Patum a Berga

