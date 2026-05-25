Poliesportiu
La Nit de l'Esportista de Sallent aplega més de mil persones en la seva 37a edició
L'acte va premiar els més destacats de l'any, va reconèixer totes les entitats i va retre homenatge a Marc Bransuela i Pau Alsina
Regió7
La 37a edició de la Nit de l'Esportista de Sallent va aplegar 450 comensals i 550 persones més que s'hi van afegir en acabat, en un acte que van presentar el periodista Arcadi Alibés i la presidenta de la Penya Barcelonista, Cristina Sánchez.
La vetllada va reconèixer els esportistes més destacats de la vila, a part de retre homenatge a Marc Bransuela, president del Club Atlètic Esportiu Sallent, i a Pau Alsina, jove motociclista, que ens han deixat en els últims mesos.
Abans de l'entrega, el públic va gaudir d'una exhibició d'equilibris verticals a càrrec de Hannes Berger. A més, durant la nit també va actuar el grup de dansa urbana Crewgirls i el grup de fit-dance de l'ASCF.
Els millors esportistes sèniors van ser el porter del Barça Joan Garcia i la corredora de curses de muntanya Lorena Cubillas. El millor veterà va ser Jordi Reig, participant en el Campionat de Catalunya d'enduro. La jove promesa és Yassir Abbadi, jugador de la selecció del Marroc sub-21 i de l'Alguer de futbol sala.
També hi va haver guardó per al millor infantil, a David García Batanero, del Gimnàstic de Manresa de futbol. Els millors escolars van ser els atletes Martí Cots i Èlia Villar. A més, hi va haver un guardó a la trajectòria esportiva del futbolista del Betis Aitor Ruibal i un premi especial i honorífic per a Pau Alsina.
A part, com és habitual, hi va haver reconeixement per a totes les formacions del poble.
- CLUB TENNIS TAULA SALLENT : Yago Moya Milan, Joel Sibila Buitrago, Marçal Cols Raurell, Ricard Martinez Alcón, Ricardo Temporal Cordoba, Leandro Casamitjana Rosselló, Xavier Fusalba Diaz. A l’equip de 4a provincial: Ramon Ciuró, Ignasi Pons, Lluis Esteban, Cecili Ruedas, Manel Pelaez, Joan Gil, Pol Sibila, Marçal Cols, Yago Moya i entrenador Leandro Casamitjana.
- ÒRBITA SALLENT : Jana Bermejo, Pol Valera, Arnau Bacardit, Hugo Rosa, Meli Alcaraz, Lluís Pons, Pau Garcia, Eric Benito, Clara Puigbò, Kilian Puigbò, Yannick Lorenzo, Valeria Soler, Àlex Benito, Èric González, Júlia Bermejo, Valentina Tornero, Noa Dolón, Bernat Bacardit, Arlet Cornadó, Júlia Galobart, Marta Berbel, Ona Gaspar, Josep Torres, Luis Parra, Edu Flores, Tammy Pulgar, Micky Galindo, Luzma Gonzalez.
- CLUB PETANCA SALLENT:reconeixement a Jordi Garcia.
- CLUB D’ESGRIMA VICTUS:Hector Gonçalves, Joan Morros.
- ASSOCIACIÓ SALLENTINA CULTURA FÍSICA:
SECCIÓ DE NATACIÓ: David Verdugo, Arnau Casagolda, Berta Peña, Joan Massey, Saül Modol, Isaac Cortés, Angel Serra, Sofia Modol, Jana Ruiz, Ingrid Miranda, Bernat Masso.
SECCIÓ DE WATERPOLO:Joel Rodrigalvarez, Pau Mitjans.
SECCIÓ DANSA URBANA: Ona Creus, Idahya Tapias.
SECCIÓ DE KARATE:David Paez, India Lorenzo, Aleix Diaz, Cristina Maraver.
SECCIÓ FIT-DANCE: Lucía Sabatés, Èlia Curtichs, Nahia Rodríguez, Valèria Calatrava, Anais Moga, Núria Chumillas, Èlia Pera, Martina Aranda.
- CLUB ESPORTIU SPLITGYM SALLENT:
Gimnàstica artística escolar C4:Nora Velasco, Cynthia Castrillo, CIara Millan, Bruna Vallribera.
Prebenjamí de gimnàstica escolar:Àstrid Casas, Aroa Camara, Vera López, Abril Peipoch, Mia González, Aura Casas.
Gimnàstica artística femenina escolar nivell D: Ona Navarro, Violeta Miranda, Gal·la Galobart, Aina Aguilar i Abril Vidal.
Nivell 2 gimnàstica trampolí:Laia Buil, Bruna Vallribera, Ciara Millan i Cynthia Castrillo.
- A.E. SALLENT (Atlètic Esportiu Sallent)
SECCIÓ DE BÀSQUET:Lia Fernández, Júlia Subirana, Genís Comaposada, Xoan Garcia, Marc Fius.
Equip bàsquet cadet femení de l’AE Sallent, campió de lliga: Marta Vilà, Aura Serra, Guiomar Horneros, Fiona Alibés, Alba Pujol, Nela Carreras, Júlia Gonzalez, Jana Camacho, Ona León, Ona Vallribera, Dúnia Huertas, Laia Prat, i l’equip tècnic format per Jordi Garriga, Jana Vall i Biel Martinez.
Equips bàsquet júnior femení de l’AE Sallent Berga 1 i 2: Laia Morral, Júlia Vita, Sara Blanco, Martina Font, Berta Rabeya, Maria Vázquez, Ariadna Pradas, Dana Martin, Ana Murillo, Núria Trulls, Anna Borrero, Júlia Borrero, Bruna Torrabadella, Clara Sistach, Àneu Ribera, Carla Pulido, Adriana Alvarez, Jana Vall, Bruna Sala, i l’equip tècnic format per Edu Pladellorens, Cesc Mas, Jordi Muntada.
SECCIÓ DE FUTBOL SALA: Aniol Pérez, Jacob Ordoñez, Bernat Estruch.
Futbol sala benjamí, campió de lliga: Oriol Miranda, Oleguer Pérez, Amine Takchacht, Aitor Mussons, Abderrahman Bellout, Anas Arab, Leo Rubio, Diae Ahbiti, Fátima Abadi, Ayman Nassiri, Fariss Nassiri, Èlia Deseures i Ainara Pino, i els seus entrenadors, Lluís Mas, Jorge David Altes i Salva Pulido.
Futbol sala aleví, play-off d’ascens: Toni Arjona, Ziyad Benali, Roger Besa, Víctor Mussons, Ian Ricard González, Àxel Grau, Ian Domínguez, Dylan Briones, Karim Kadri, Aaron Pascual, Èric González, entrenadors Bernat Estruch i Salva Pulido.
Futbol sala cadet, play-off d’ascens: Brahim Kadri, Youda Liman, Lluc Gordillo, Raid Akrach, Wail Belmadani, Biel Guitart, Badar Abbadi, Jorge David Altes, Miquel Tornero, Iker Dominguez, Adam Messaoudi i Samir Takchacht entrenador David Tornero.
Reconeixement: Antonio Garcia i Ramon Monell.
SECCIÓ DE TRAIL: Abril Dolón, l’Anna Estany, Marc Labrador, Kiku Muñoz i Marta Solà.
- Homenatge president AE Sallent a Marc Bransuela Claret.
- CLUB DE FUTBOL ESTACIÓN: play-off d’ascens: Juanjo Sánchez, Jan Barnés,Cristian Horneros, Aleix Soler, Marc Manubens, Nordin, Marc Montañes, Sergi Seriols, Óscar Martín, Marc Martínez, Carles Ledesma, Manel Torres, Carlos Martín, Juan Antonio García, David Monte, Marcel Pla, Eric Matamala, Pol Sánchez, José María García, David Argudo, Luly, Alberto Fernández. Cos tècnic: Ivan Paredes, Alberto Fernández, Marc Labrador, Lluís López.
- CENTRE D’ESPORTS SALLENT: Equip cadet femení, campiones de lliga: Somaya Abadi, Mariem Dafi, Amelia Maya, Flora Mogeda, Ritage Oudghiri, Martina Rodríguez, Nicole Díaz, Carlota Pons, Cloe Junyent, Júlia Solanes, Sara Luna i l’entrenador Jordi López i delegat Dani Tarradellas.
