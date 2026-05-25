Atletisme
Oriol Castells aconsegueix la mínima per als 100 metres dels estatals absoluts
L'atleta del CA Igualada va assegurar-se el bitllet pels Campionats d'Espanya amb un registre de 10,50 segons a la seva semifinal
Regió7
L’atleta Oriol Castells, del Club Atlètic Igualada, va assegurar-se divendres un bitllet per a participar als Campionats d’Espanya Absoluts en la prova de 100 metres llisos. El velocista va aturar el cronòmetre en uns ràpids 10,50 segons en la seva semifinal, en què va ser el més veloç. Un registre que va aconseguir en les proves corresponents al 9è Míting Ciutat de Mollet en què l’entitat igualadina hi va estar representada per un total de vuit atletes.
Les bones sensacions de Castells a les semifinals li van suposar una dosi d’energia extra que el va permetre imposar-se també amb certa claredat a la final. Ho va fer amb un temps 3 centèsimes més lent, 10,53 segons. En la mateixa prova, el seu company d’equip Eduard Viles era sisè, després de quedar-se a les portes de poder disputar la final, mentre que Xavier López va ser cinquè a la quarta sèrie, i els 11,44 segons que va registrar li van servir per ser 29è a la classificació global.
L’altre gran resultat per un atleta masculí del CAI en categoria absoluta a Mollet va ser el quart lloc que va signar Guim Morcillo en llançament de javelina, amb un registre de 60,22 metres.
En categoria femenina, l’atleta sub-16 Mariona Fortuny era segona en llançament de javelina, amb un millor intent de 30,74 metres, Una mica per davant de les seves companyes Rut Sánchez i Àneu Morcillo, que eren tercera i quarta respectivament amb intents de 30,04 i 29,06 metres.
A més del míting a Mollet, el club anoienc va tenir triple representació al segon Control Absolut de la Federació Catalana d’Atletisme disputat a Sant Celoni. El millor resultat va ser el de Lucía Molina en Salt de Llargada, que va ser segona amb un millor intent de 5,44 metres.
En la mateixa prova, la seva companya Blanca Moreno va ser cinquena, amb un salt de 5,20 metres. Adrià Calzada va ser quart en la prova masculina, amb un registre de 6,46 metres.
