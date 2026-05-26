Alexia Putellas no renova i diu adeu al Barça 14 anys després
La capitana blaugrana s’acomiada com un dels grans emblemes de la història del club
Laia Bonals
La Reina. La capitana. L’emblema. La llegenda. Alexia Putellas marxa del Barça. La de Mollet del Vallès posa punt final a la seva història d’amor amb el club de la seva vida. Ara mateix és impossible imaginar-se una Alexia vestint uns altres colors que no siguin els blaugrana, però a partir de la temporada vinent això serà una realitat. Des del 2012 fins al 2026, l’Alexia ha format part i ha capitanejat el canvi radical i la professionalització del Barça. S’ha erigit com la líder de tot un esport i ho ha fet amb el braçalet de capitana. Ara és el moment de dir adeu.
Cap comiat és senzill, però quan marxes del lloc que s’ha construït amb tu com a pilar fonamental ho és encara més. Prendre la decisió de marxar de la que sempre ha estat casa teva, després del seu pas per l’Espanyol o pel Llevant quan encara era molt jove, requereix un procés de maduració. I aquest és el que ha viscut Alexia Putellas durant aquesta temporada. Després que al mercat de fitxatges de l’any anterior planés una ruptura que no es va produir, l’Alexia va decidir quedar-se. Però la llavor ja havia estat sembrada. Durant el curs ha estat una pregunta que li ha anat rondant pel cap. I si?
Es va donar temps per madurar fins a la final de la Champions. Com a jugadora del Barça ha viscut des de l’inici del camí fins al cim a Oslo, on l’equip es va consolidar al tron europeu. I, amb el trofeu ja a Barcelona, el cercle es tanca. L’oferta del Barça per continuar sempre va ser sobre la taula, ja que de l’anterior renovació quedava la possibilitat d’activar un any addicional que la mantingués vinculada al club una temporada més. Però no va acabar d’encaixar amb la voluntat de l’Alexia de tenir un contracte a llarg termini i la quantitat econòmica queda força lluny del valor real de mercat de la capitana (que sí ofereixen altres equips per incorporar-la a les seves files).
Però l’Alexia no marxa només per una qüestió econòmica. La realitat és que el canvi és vital. L’Alexia busca un nou repte, un nou destí que la posi a prova d’una altra manera a com ho ha fet el Barça durant tots aquests anys. Una experiència diferent. I, si algú s’ha guanyat el dret a decidir quan i com, és l’Alexia Putellas.
El comiat
Entendre el Barça sense l’Alexia és impossible. Tant ella com el club són conscients que la capitana ha estat el gran far que ha guiat el camí d’un Barça ara campió. El treball conjunt, però també el lideratge de l’Alexia, han estat primordials. Quan el 2012 va tornar al Barça no podia imaginar tot el que havia de passar. Quatre Champions, trofeus individuals com dues Pilotes d’Or, èxits col·lectius arreu, rècords mundials d’assistència per veure el seu equip... Tot amb ella com a emblema. Com a far d’un vestidor que ara assumeix la seva absència, igual que l’afició, que esperava que aquests mesos de silenci no acabessin amb la seva marxa.
Mai no hi haurà un comiat a l’altura del que ha significat l’Alexia Putellas per al Barça, però sens dubte un Camp Nou ple seria el que més s’hi podria assemblar. Tanmateix, qüestions de calendari i circumstàncies faran que la capitana s’acomiadi de la seva gent al Johan Cruyff, en l’últim partit a casa de l’any contra la Reial Societat aquest dimecres. Marxa lliure després de 14 temporades com a blaugrana i després d’aixecar 30 títols. El millor posicionat per fitxar l’Alexia és el London City, equip de la lliga anglesa, que forma part del conglomerat de clubs de Michelle Kang, on el club estrella és l’OL Lyonnes.
A mesura que han passat els partits, l’Alexia ha pogut anar assumint el possible adeu. Les llàgrimes del Camp Nou auguraven un final així, tot i que sempre hi havia un bri, el seu barcelonisme, que podia fer-la canviar de rumb i quedar-se al club un any més. Tanmateix, la victòria contra l’OL Lyonnes ha estat el punt final a la història de l’Alexia. La capitana marxa després de derrotar el rival etern, amb un pòquer de títols i deixant al cim el club de la seva vida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle