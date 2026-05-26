Futbol
El CE Manresa anuncia la continuïtat al primer equip d'Àlex Iglesias
El migcampista manresà continuarà vestint la samarreta blanc-i-vermella la temporada vinent a Segona Federació
El Centre d'Esports Manresa ha fet oficial aquest dimarts al migdia la primera de les continuïtats a la plantilla del primer equip de cara a la temporada vinent. L'escollit per encetar el capítol de la confecció de l'equip que haurà de gestionar Sergi Trullàs per competir a Segona Federació ha estat el polivalent migcampista manresà Àlex Iglesias.
La d'Iglesias es tracta d'una continuïtat i no d'una renovació, ja que el jugador format als filials del RCD Espanyol, Gimnàstic de Manresa i CE Manresa tenia contracte vigent amb el club manresà. És també una peça estratègica, perquè Iglesias és un dels jugadors que la temporada 2021/22 va aconseguir l'ascens a Segona, i que s'hi va mantenir durant tres temporades més, dues amb el Centre d'Esports i una a cavall entre els Terrassa CF i la UE Sant Andreu.
Aquesta temporada Iglesias ha estat un dels jugadors claus per a l'esquema tàctic de Trullàs, jugant 29 dels 30 partits que ha estat convocat, i sortint a l'onze inicial en 28 ocasions. En l'única que no ho va fer va ser en la penúltima jornada contra el Cornellà, quan l'entitat manresana ja havia certificat l'anhelat ascens directe.
La vinent serà la sisena temporada del manresà al primer equip del CE Manresa, amb qui va debutar quan encara tenia 17 anys en un partit la temporada 2019/20. A partir d'aleshores, i fins a la 2023/24, el futbolista bagenc va tenir un rol destacat als esquemes de la primera plantilla. Primer ocupant la demarcació de lateral esquerra, i després reconvertint-se, a poc a poc, al centre del camp.
Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya