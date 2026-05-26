Hoquei | play-off OK Lliga
L’Igualada Rigat venç el Voltregà als penals i s'enfrontarà al Barça a les semifinals
El conjunt de Marc Muntané s'ha topat una vegada i una altra amb els pals de la porteria que defensava Miquel Estrada, però els gols en la tanda fatídica de Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes han fet esclatar Les Comes
Patint, fent patir i sobreposant-se a la mala fortuna de cara a porteria, l’Igualada Rigat ha aconseguit derrotar el Club Patí Voltregà a Les Comes i serà a les semifinals de l’OK Lliga. El conjunt que dirigeix Marc Muntané es s'ha topat una vegada i una altra amb els pals de la porteria de Miquel Estrada, i de la mateixa manera que havia passat en el primer duel de la sèrie, ha necessitat els penals per segellar el passi. En aquesta ocasió, els gols de Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes han fet esclatar de joia Les Comes.
El matx ha començat amb tots dos conjunts molt agressius, amb les idees clares i sense especular ni un sol segon. Un ritme que semblava impulsat pel magnífic ambient que es vivia a al pavelló igualadí, constantment animant els homes de Muntané i celebrant cadascuna de les bones aturades que protagonitzava Arnau Martínez.
El porter penedesenc s’ha hagut de lluir aviat, refusant una ocasió clara de Jordi Burgaya després d’una bona combinació al contraatac amb Aleix Molas. L’Igualada també amenaça mitjançant accions ràpides a l’inici, però a mesura que s’anaven consumint els minuts, els de Muntané optaven per accions en joc una mica més estàtic.
Els osonencs no renunciaven a les accions ràpides en contracop, i Molas en va tenir una de molt clara després de combinar amb Àlex Rodríguez. Però la més perillosa fins aleshores ha estat per als locals. Després d’una llarga acció de joc en estàtic i a peu parat, Miguel Cañadillas ha enviat una potent rematada directament a la fusta de la porteria que defensava Miquel Estrada.
Els anoiencs anaven guanyant pes en el partit, i en una acció individual de Marc González, el porter del Voltregà l’ha fet caure dins l’àrea i els àrbitres han assenyalat pena màxima. Roger Bars ha assumit la responsabilitat, però Estrada ha llegit a la perfecció les intencions del capità igualadí, que ha vist com la seva rematada impactava directament amb el guant del porter del conjunt osonenc.
Empat total
A partir d’aleshores damunt la pista de Les Comes s’hi ha instal·lat una calma tensa. Tots dos conjunts volien recuperar el ritme del duel, però cap dels dos arriscava de la mateixa manera com ho feien en els primers 10 minuts de l’enfrontament. Una sensació que ni tan sols un gol anul·lat als de Sant Hipòlit de Voltregà després que una rematada de Rodríguez rebotés al genoll d’Humbert Serra ha estat capaç d’alterar fins als darrers minuts de la primera meitat.
Precisament aleshores ha tingut la més clara fins aleshores el Voltregà, ja que Burgaya ha tastat la fusta de la porteria d’Arnau Martínez després d’una cavalcada en solitari. El duel arribava al descans amb un empat gairebé total, a faltes (8 per cap), a gols (0-0) i a xuts a pal.
Pals i més pals
L’Igualada semblava maleït de cara a porteria, i la tornada del vestidor no ha fet altra cosa que anar a pitjor. Llanes ha enviat una potent rematada al travesser tot just encetar la segona meitat. Ha estat la primera de tres. La següent ha estat després que Arnau Canal veiés la segona targeta groga. Una acció que no només suposava la superioritat, sinó que era també la desena falta osonenca.
Llanes ha assumit la responsabilitat, però el seu xut ha tornat a trobar-se amb la fusta de la porteria. En l’acció següent, l’Igualada ha comès la desena, i en aquesta ocasió ha estat Martínez qui ha impedit que els de Sant Hipòit inauguressin l’electrònic. L’Igualada ho continuava provant, i de nou amb un xut llunyà, Llanes s'ha tornat a trobar amb la maleïda fusta.
Però de desgràcia n'hi havia per a tothom, i el Voltregà no n’estava exempt. Burgaya també va ensopegar amb el pal en una rigorosa falta directa que van assenyalar els col·legiats . I després va ser Arnau Canal qui ho va intentar amb potència des del punt de penal, però el travesser es va interposar amb el camí de la pilota i el gol.
Quedaven deu minuts i ara sí que la pressió es feia notar damunt la pista de Les Comes. Tots dos conjunts eren conscients que el duel es definiria per detalls, i ningú volia donar facilitats al rival. Una errada en el darrer minut de Matías Pascual ha costat un penal a l’Igualada, però Martínez l'ha aturat de manera magistral.
L’Igualada ha assumit responsabilitats durant el temps extra, però semblava que no era el dia. Joan Ruano ha tingut una doble ocasió molt clara, però Estrada en primera instància i, qui sinó, el pal, han conduït el partit fins a la fatídica tanda de penals.
