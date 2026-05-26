Alpinisme
Manresa reviurà dijous vinent les vivències dels primers catalans que van pujar a l'Everest
Els Cinemes Bages Centre de la capital bagenca projectaran el migmetratge documental de la primera expedició del país que va arribar al sostre del planeta
Els Cinemes Bages Centre de Manresa reviuran dijous vinent (4 de juny), la primera expedició catalana que va aconseguir fer el cim de l'Everest. El migmetratge de 35 minuts porta el títol d'Everest 1985: Els primers catalans a fer el cim i l'ha dirigit el manresà Joel Badia. Un film que recorda, a partir d'experiències en primera persona 40 anys després, les anècdotes que van marcar aquella primera ascensió d'alpinistes catalans que van tocar el sostre del planeta.
La iniciativa sorgeix a partir de l'èxit que ja va tenir l'anterior projecció a la gran pantalla del film el passat 30 d'abril, en què ja es va poder veure a la Sala Gran dels cinemes manresans. Una iniciativa que va tenir un èxit més que considerable, ja que va omplir la totalitat de l'espai. Badia explica que el va escriure gent que no havia pogut veure la pel·lícula perquè no quedaven entrades, i per això repeteix l'experiència.
Everest 1985: Els primers catalans a fer el cim és un film que rememora aquell primer ascens, però és sobretot una prova de la unió que aquella expedició va suposar per a tots els alpinistes que la van completar. De reviure, a partir de les converses sorgides durant un sopar a un refugi d'Aigüestortes, aquella gesta. D'ensenyar en qui s'han convertit els protagonistes.
Els amants de la muntanya, podran gaudir dels espectaculars paisatges de la serralada de l'Himàlaia que es van enregistrar aleshores, però també d'imatges actuals que Badia ha gravat amb els alpinistes 40 anys després. Les entrades per poder assistir a la projecció del film es poden adquirir mitjançant aquest enllaç.
