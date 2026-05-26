Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, domina amb autoritat la cursa trail més antiga dels Pirineus
L'atleta d'ultradistància anoienc va completar els 72 quilòmetres de l'OTSO Travessa d'Encamp amb un temps de 8:05:49
Marc Bernades va tornar a demostrar que es troba en un gran estat de forma imposant-se amb molta contundència en la segona cita de la Copa d'Espanya d'Ultra Trail de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). Una prova que es disputava dins del marc de l'OTSO Travessa d'Encamp, a Andorra, que és també la cursa trail més antiga dels Pirineus, que enguany celebrava la 43a edició.
Bernades arribava a la competició amb una càrrega muscular elevada després de participar en la distància marató de la Zegama-Aizkorri i ser el millor català en el seu debut a la mítica prova basca. Així i tot, l'atleta igualadí es va saber refer en tot just una setmana de descans, i va afrontar amb solvència els 72 quilòmetres i els més de 4.000 metres de desnivell positiu que va proposar en segona instància l'organització, ja que la neu va obligar a modificar el recorregut.
Així i tot, Bernades va completar una actuació gairebé perfecta, dominant des del primer quilòmetre la prova andorrana i sense deixar que cap dels seus contrincants li alterés el ritme de cursa. L'ultrafondista igualadí va completar el recorregut amb un temps de 8:05:49, un registre 45 minuts més ràpid que el de Pere Aurell, segon classificat a la prova, tot i que no el va deixar escapar fins al quilòmetre 50.
A partir d'aleshores, el corredor del Grup Excursionista Oliana va fer gala de les seves condicions d'especialista d'ultraresistència, i a poc a poc va anar augmentant el seu avantatge al capdavant de la cursa, tant en els trams de baixada ràpida i tècnica com en els més exigents. El podi el va completar Aitor Pulgarín, que va travessar la línia d'arribada 20 segons després de superar les 9 hores de cursa.
