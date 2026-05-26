Atletisme
El marxador Marc Suárez, del CAI, acaba segon en els 10 quilòmetres del GP Cantones a la Corunya
L'atleta de l'entitat anoienca va establir un nou rècord d'Igualada, superant el que posseïa José A. González de l'any 1998
Regió7
Marc Suárez va travessar en segona posició la línia d'arribada del prestigiós Gran Premi Internacional de Marxa Atlètica de Cantones -Trofeu Sergio Vázquez-, a la Corunya. El marxador sub-18 del CAI Petromiralles va certificar una gran prova, completant els 10 quilòmetres del recorregut en uns excel·lents 42:55. Un registre que li serveix per establir un nou rècord de l'especialitat i la distància d'Igualada, que fins aleshores posseïa José A. González des del 22 de febrer del 1998.
Suárez va ser segon a la classificació general, i el primer atleta estatal en completar la distància. Ho va fer mitjançant un pla de cursa molt constant, amb un bon ritme que li va permetre arribar a la línia d'arribada a 36 segons de l'italià i vencedor de la prova, Nicolò Vidal, i amb un marge de 20 segons respecte a Nicolás Collazo, que va ser tercer.
En la categoria femenina, el podi el van omplir corredores internacionals. El primer i el segon graó van ser per les italianes Beatrice Palmonari i Julia Ferri, mentre que el darrer se'l va adjudicar la colombiana Danna Rivera.
En mitja marató, el podi masculí el van monopolitzar atletes orientals. Els xinesos Shi Shengji i Li Chenjie van ser primer i segon, i el japonès Keisuke Hara tercer. El femení va tenir representació estatal mitjançant l'andalusa María Pérez, que va ser tercera. El primer lloc va ser per la mexicana Alegna Muñoz, mentre que el segon va ser per la italiana Sofia Fiorini.
