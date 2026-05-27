Final d’una era
Alèxia s’acomiada entre llàgrimes: «La meva història serà sempre amb el Barça i això no canviarà res»
La gran icona del futbol femení diu adeu al club blaugrana en un emotiu acte a l’Spotify Camp Nou
Laia Bonals
Va ser impossible no plorar. Alèxia va trepitjar per última vegada la gespa del Camp Nou com a jugadora del Barça. Es va acomiadar amb honors, envoltada de tots els seus trofeus i acompanyada de totes aquelles persones que han marcat la seva trajectòria. Les seves companyes, la majoria totalment trencades, no podia deixar de mirar la seva capitana, que s’acomiadava de tota una carrera. De casa seva.
«Tota la temporada ha sigut molt emotiva. Per tot el que ha passat, per començar a plantejar-me si podia ser l’última», va confessar Alèxia Putellas, acompanyada de Marta Torné, presentadora de l’esdeveniment. La capitana va voler ser molt sincera, «m’he promès obrir-me en canal», va confessar. I no es va deixar res a dins, res per dir en el seu adeu. «Ahir vaig sentir un buit gegant, em feia molt mal el cor», va confessar Alèxia.
«És complicat perquè no hi ha un moment en què sentis que és el moment perfecte per anar-te’n. Són moltes coses. És la decisió més important de la meva vida. L’exigència que tinc amb mi mateixa i el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, feia que sentís que tot el que fos continuar podia desdibuixar tot el que hem creat», va dir l’eterna capitana. Mantenir el llegat, que va més enllà de títols o trofeus. Alèxia és molt més que això, i veient-la asseguda al lateral de la gespa del Camp Nou, envoltada dels seus 38 trofeus, ni això era el més impactant.
Perquè Alèxia és aquesta esportista que ha obert portes, ha trencat sostres de vidre i ha demostrat que sí que es podia somiar ser futbolista. I no només ha sigut això, si no que s’ha convertit en un emblema de tot el club. «No sabia quants títols havia guanyat i aconseguit. Sempre anava a buscar el següent. Em vaig fer una promesa, que avui obriria el meu cor. Durant molts moments no ho pots fer pel calendari i perquè no vols desequilibrar-te. Avui m’obriria en canal. Continuava sentint que podia aportar tot això, però quan ho poses a la balança ja no ho pots normalitzar», va relatar.
Al costat d’Alèxia es van anar asseient persones importants per a ella. El primer va ser Xavi Llorens, que va ser el seu entrenador i la va fitxar pel Barça el 2012. «Volia donar-te les gràcies perquè res d’això hauria passat si ell no hagués aparegut. Sabies que estàvem en un moment difícil per a la família. Vam quedar al bar de la cantonada, ens vam reunir i em vas dir: ‘Pots marcar un abans i un després i pots fer coses impressionants. Seràs un emblema del club’. Ara penso en aquella frase i tenies raó. Ha passat», va dir emocionada Alèxia.
Virginia Torrecilla, Melanie Serrano, Vicky Losada, Estopa («‘estas para Baalón de oro’», li van clamar), Hristo Stoítxkov, Carles Puyol, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Raphinha, Pedri, Pere Romeu… Tots ells van aparèixer en un vídeo en què li van dirigir unes paraules de reconeixement i afecte a la capitana.
Va aconseguir mantenir-se sencera fins que va aparèixer en pantalla Patri Guijarro. «Ha sigut increïble tot tot tot amb tu, te’n vas de la millor manera. Ho has donat tot per aquest club. Sempre seràs la nostra reina, et trobaré a faltar», va dir la futbolista que recollirà el relleu de la capitana al vestidor. Marta Torrejón, Irene Paredes i Joan Laporta també es van sumar al moment. «Només t’ho vull agrair i donar-te les gràcies de tot cor. Per tot el que has fet, per cada gota de suor, per fer feliços tants culers, pel teu compromís, per la teva manera de ser, dins i fora del camp. Has donat exemple de respecte. Ets una icona», va afegir Rafa Yuste, president del Barça.
Emoció de les seves companyes
«He intentat fer-ho el millor per vosaltres. M’he buidat», va dir entre llàgrimes. «Les coses que hem guanyat segueixen allà, us estimo moltíssim. Trobaré a faltar els entrenaments i les hòsties que ens donàvem per ser les millors. Teniu aquí una persona que sempre estarà al vostre costat i per ajudar-vos. La meva història serà sempre amb el barça i això no ho canviés res. Sé que és el millor que m’ha passat en la vida. Seguiré la meva carrera, però el millor que he fet ja ha passat».
Amb el futur encara en l’aire, Alèxia és conscient que tot el que vingui després del Barça serà un afegit. «No sé on aniré, queda tot un estiu per prendre la decisió. Això sí, continuarà lligada al Barça d’ara endavant amb l’expectativa de poder tornar al club en algun moment. «Amb la Fundació, obrirem una Acadèmia del Barça i meva que impactarà en 400 nenes», va donar la notícia Alèxia.
