Bàsquet
El Barça confirma que Xavi Pascual abandona el Barça a final de temporada
El técnico pagará su cláusula de rescisión y expondrá las razones de su marcha este jueves
Francisco Cabezas
La segona etapa de Xavi Pascual al Barça acaba de manera abrupta, deixant al descobert la decrepitud d’una secció de bàsquet ara com ara sense remei. El club blaugrana va comunicar aquest dimecres que el tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescissió (poc més de 400.000 euros) per la qual podia trencar el contracte que l’unia a l’entitat fins al 2028. Pascual abandonarà així el club a final de temporada amb destinació a Dubai, on el convertiran en l’entrenador més ben pagat de l’Eurolliga i li proporcionaran una plantilla per competir pel títol.
Pascual oferirà aquest dijous una roda de premsa en què hauria de concretar les raons de la seva marxa, després que el passat 17 de novembre tornés al club blaugrana com a gran salvador del bàsquet blaugrana. A Pascual li va desagradar veure com s’incomplien algunes promeses fetes durant el llarg procés de negociació del seu fitxatge, com l’arribada d’un pivot per a la segona part de la temporada com la possibilitat de reforçar l’equip en cas de lesions.
No serà l’únic canvi que pateixi la secció, ja que als responsables esportius, Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández, se’ls està buscant, bé una sortida, bé altres responsabilitats.
De moment, Joan Laporta, que fins al pròxim 1 de juliol no prendrà possessió del càrrec, haurà de veure què fa. Especialment amb la banqueta després de les males experiències patides des que decidís no renovar Sarunas Jasikevicius, l’últim entrenador que va poder portar el Barça a una Final Four. Es van quedar a zero tant Roger Grimau com Joan Peñarroya, mentre que Pascual haurà de lluitar amb la seva plantilla de mínims per la Lliga ACB després d’estavellar-se tant a la Copa del Rei com a l’Eurolliga. Zeljko Obradovic, que als seus 66 anys encara no sap què fer després de la seva sortida del Partizan, treu el cap com a opció en un ampli ventall on apareixen tècnics amb caixet com el grec Spanoulis, però també més assequibles, com l’encara entrenador d’Unicaja Ibon Navarro.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici