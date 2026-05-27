El Barça fitxa el davanter Anthony Gordon per 70+10 milions d’euros en una operació llampec
El club blaugrana ha aconseguit tancar l’operació abans del Mundial
Joan Domènech / Francisco Cabezas
El Barça, en una operació llampec, ha fitxat el davanter anglès del Newcastle Anthony Gordon. L’operació, confirmada per aquest diari, està xifrada en 70 milions d’euros més 10 en variables. Està previst que el futbolista pugui signar el seu contracte en les pròximes hores.
Anthony Gordon serveix per substituir Robert Lewandowski i Marcus Rashford. Pràcticament tota la seva carrera formativa la va desenvolupar com a extrem i, a l’elit, ha començat a exercir de davanter centre. No és estrany, per tant, que el Barça persegueixi el fitxatge del davanter del Newcastle United, una de les revelacions de la temporada europea. Primer va assolir un acord amb el jugador; després va arribar l’entesa amb el club anglès.
Lewandowski ja ha marxat, i Rashford acaba la seva cessió el 30 de juny. La seva continuïtat costa 30 milions de traspàs al Manchester United, però la fitxa és de categoria d’estrella internacional. Rashford ha rellançat la seva cotització durant la seva etapa al Barça, fins al punt que ha tornat a la selecció. Allà es trobarà amb Gordon, que ja va ser a l’Eurocopa de 2024, a diferència de Rashford. Només va jugar un minut: va substituir Phil Foden davant Eslovènia.
Recambi de tres
El fitxatge de Gordon, que Deco va poder gairebé tancar en el seu últim viatge a Londres, rebaixa la pressió per la coneguda necessitat del Barça de contractar un parell de davanters davant l’absència de Lewandowski, la incertesa de Rashford i en previsió que Raphinha pugui passar una altra temporada marcada per les lesions, sobretot després de la disputa del Mundial.
El problema, com sempre, rau en el preu. El Barça no està per a dispendis com els que signava Josep Maria Bartomeu, i el Newcastle no té cap necessitat de diners des que és propietat d’un fons de l’Aràbia Saudita de riquesa infinita. És més, clubs anglesos com el Liverpool seran millors postors que el Barça. Es diu el Liverpool perquè busca un davanter per la marxa de Mo Salah i perquè se sap que Gordon és un fan incondicional dels “reds”.
El Newcastle va fitxar Gordon per 45 milions el gener de 2023, i ara espera treure’n el doble pel davanter, que ha marcat 10 gols en 12 partits de la Champions.
De vermell i de blau
Va néixer a la ciutat (el 24 de febrer de 2001) i va fer els seus primers passos amb el Liverpool fins que el van fer fora de petit. Va fitxar per l’Everton i va créixer vestit de blau. I de blau es va consagrar en debutar amb 16 anys al primer equip, en un partit de l’Europa League davant l’Apollon de Limassol, de Xipre. No és gens fàcil ser davanter a Anglaterra per la recerca constant de clubs a l’estranger, i va haver d’esperar dos anys per disputar el següent partit. El tercer va arribar tot seguit, i el quart i el cinquè van trigar menys.
Tot i que Gordon va ser internacional en totes les categories, el debut amb la selecció absoluta es va endarrerir fins al març de 2024. Ja era un jugador consolidat al Newcastle, que havia aprofitat la greu crisi econòmica de l’Everton per fitxar-lo per 45 milions d’euros en el mercat d’hivern 2022-23. El punt de partida en la negociació no és aquest, ni de bon tros, sinó que s’acosta al doble: uns 80 milions als quals es podrien afegir variables. El Barça voldria tancar l’operació abans que comenci el Mundial.
Gordon va debutar amb 16 anys al primer equip de l’Everton, però va trigar dos anys a disputar el segon partit.
235 milions en tres davanters
Gordon ha marcat 10 gols (quatre al Qarabag, en només 45 minuts) i ha donat 2 assistències en els 12 partits que ha disputat el Newcastle a la Champions, abans de ser eliminat pel Barça, que el va atropellar al Camp Nou per 7-2 després de l’1-1 de l’anada. Gordon va marcar el gol de les “urracas” en el duel inaugural de la lligueta (1-2), actuant de davanter centre.
“El Barcelona és el millor equip al qual m’he enfrontat en aquest esport”, va reconèixer Gordon després del primer partit. És fàcil imaginar què va sentir després del tercer. Les xifres a la Premier van ser pitjors (26 partits i 8 gols). El Newcastle ha acabat 12è a la Premier. La responsabilitat s’hauria de repartir entre els tres companys de la davantera, que van costar 204 milions de lliures esterlines (més de 235 milions d’euros): el suec Anthony Elanga (61,4), l’alemany Nick Woltemade (85) i el congolès Yoane Wissa (57,7).
