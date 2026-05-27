Futbol
El CE Manresa oficialitza la sortida de sis jugadors del primer equip
L'entitat bagenca deixarà de comptar amb Toni Badia, Bamta Bande, David Batanero, Juan Barragán, Pau Guillén i Joel Montero de cara al curs vinent
Regió7
El Centre d'Esports Manresa ha emès avui un comunicat oficial a les xarxes socials del club en què feien públiques sis baixes del primer equip de cara a la temporada vinent a Segona Federació. El conjunt manresà deixarà de comptar amb els serveis del defensa central Toni Badia, el davanter centre Bamta Bande, el migcampista sallentí David Batanero, l'extrem esquerre Juan Barragán, el defensa central Pau Guillén i l'extrem Joel Montero.
El cas de Montero és lleugerament diferent del de la resta de peces que deixaran d’estar disponibles per Sergi Trullàs de cara al curs vinent a Segona Federació, ja que era a Manresa com a jugador cedit del FC Girona. El club ha volgut agrair "la dedicació durant aquest temps i, sobretot, les gràcies per formar part de l’ascens històric a Segona RFEF" conclou el comunicat.
Dimarts, el club ja va oficialitzar la continuïtat d'un dels homes cridats a ser el pal de paller per al projecte manresà a curt i mitjà termini, el migcampista manresà Àlex Iglesias. Un jugador amb tres temporades d'experiència a Segona Federació i molt de potencial que continuarà sota les ordres de Trullàs la temporada vinent.
