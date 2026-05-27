Eric Garcia després de ser escollit pel Mundial: «Som vuit jugadors del Barça. Això parla de la bona feina que estem fent al club»
El defensa de Martorell, que torna a la selecció quatre anys després, regala el seu llibre solidari dedicat a cada component de l’equip Genuine del Barça
Joan Domènech
Una temporada «molt bona» encara no ha acabat. Després de conquerir la Lliga i la Supercopa amb el Barça, i de ser el futbolista de la plantilla amb més partits disputats, Eric Garcia participarà en el Mundial 2026. Va ser una de les sorpreses de la convocatòria de la selecció espanyola, no tant per la crida de Luis de la Fuente sinó perquè el futbolista de Martorell no havia acudit a l’equip espanyol des del comiat del Mundial de Qatar el 2022.
En el breu espai de descans entre el final de la Lliga i la incorporació, Eric va assistir a l’entrenament de l’equip Genuine del Barça. Havia adquirit un compromís amb si mateix, amb els components de la plantilla. Tenia pensat regalar-los a cadascun un llibre dedicat de Relats Solidaris, el projecte solidari que cada any, des del 2005, duu a terme un grup de periodistes catalans. Els ingressos per la venda de l’obra més les activitats paral·leles que s’organitzen es lliuren íntegrament a una entitat benèfica.
«Em feia especial il·lusió poder regalar un llibre perquè ja havia vist la il·lusió que tenien ells amb la meva primera visita, només amb venir», va explicar Eric, content també pel vessant professional. El dia anterior va entrar entre els 26 escollits per jugar el Mundial. Vuit d’ells són del Barça. Eric hi anirà acompanyat per Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. Gairebé un terç del grup pertanyen a la plantilla del Barça.
«Som vuit i crec que Gerard [Martín] i [Marc] Bernal també hi podrien haver estat. Això parla de la bona feina que estem fent al club», va analitzar Eric, sense perdre de vista que perquè tots ells vagin als Estats Units ha de mediar «la confiança» que té Luis de la Fuente en ells.
Eric està en un parèntesi vacacional, però els jugadors de l’Arsenal i el Paris Saint-Germain continuen entrenant. Dissabte jugaran la final de la Champions. El futbolista del Barça signaria repetir que la pròxima temporada fos com la que acaba de terminar, amb l’afegit d’aquesta última setmana de feina. Senyal que el conjunt de Hansi Flick estaria a l’últim esglaó per abordar la conquesta del títol europeu, que s’ha escapat en les dues campanyes: en l’anterior davant l’Inter de Milà a la semifinal i en la recentment acabada als quarts contra l’Atlètic. Abans, però, Eric espera tornar a Sant Joan Despí amb el campionat del món.
