Futbol
Michael Jordan felicita Pep Guardiola en la seva festa de comiat amb el Manchester City
La llegenda de l'NBA, sis vegades campió, i el millor jugador de tots els temps per a molts va ser un dels famosos que va voler enviar un missatge al tècnic de Santpedor a la celebració 'citizen'
Regió7
Diuen que les llegendes es respecten les unes amb les altres, i la que encarna Pep Guardiola no n'ha estat una excepció. La decisió que ha pres el tècnic de Santpedor d'abandonar la banqueta del Manchester City i, segons tot sembla indicar, prendre's com a mínim un any sabàtic ha transcendit el món del futbol. Fins al punt que en la seva festa de comiat a l'Etihad Stadium, el club anglès va sorprendre Guardiola amb un missatge de Michael Jordan.
La llegenda de l'NBA, sis vegades campió i per a molts el millor jugador de tots els temps, va voler estar present en la darrera festa dels 'citizens' per lloar la trajectòria de l'entrenador santpedorenc. En un curt vídeo que es va projectar a les pantalles gegants de l'estadi, Jordan va començar felicitat Guardiola per la seva "increïble trajectòria" a les banquetes, i també li va desitjar que "gaudís de la seva retirada".
El llegendari escorta dels Chicago Bulls i que va tenir un fugaç pas pels Washington Wizards també va voler deixar un darrer missatge per a Guardiola, aquest amb un toc d'humor. "Molta sort als camps de golf i recorda de mantenir-la sempre recta" va concloure la Jordan fent referència a la trajectòria que per anar bé ha d'agafar la pilota després de colpejar-la.
L'Etihad i el tècnic de Santpedor van aplaudir durant una estona la intervenció de l'exjugador de l'NBA, i Guardiola va enviar també un missatge a Jordan: "Estic molt sorprès, sobretot després de veure un dels meus ídols". Guardiola va concloure la seva intervenció arrancant un somriure a tot l'estadi dient que "honestament no sé si sap qui soc, però està bé saber-ho".
