Un pilot de kart de 10 anys i de Manresa, actual líder del Campionat d'Espanya de kàrting: "M’agradaria arribar a la Fórmula 1"
Marc Cruz competeix enguany amb l'equip Monlau Motul després d'haver quedat campió de Catalunya CCK i KDD’s la temporada passada
"M’agradaria arribar a la Fórmula 1", assegura el Marc Cruz (Manresa, 2015). Tot i que el seu pare, Josep Antoni Cruz, admet que és un objectiu molt ambiciós, amb només 10 anys el pilot manresà ja acumula un palmarès destacat. El 2025 es va proclamar campió de Catalunya CCK i KDD’s —Campionat de Catalunya i Campionat Social Català—, i aquest any ja s’ha imposat a l’Hivern Karting de la Comunitat Valenciana i és l’actual líder al Campionat d’Espanya, on hi ha més de 40 inscrits. El 2024 va disputar la seva primera cursa en un campionat social i, després de completar una temporada excel·lent l’any passat, enguany ha fitxat per l’equip Monlau Motul, que el seu pare defineix com "el millor equip que hi ha ara mateix a Espanya".
Durant el 2025, el Marc ho va guanyar pràcticament tot: les classificacions i les dues curses que componien cada prova. La competició catalana, però, de seguida li va quedar petita. "Hi ha molt pocs nens a la categoria d’iniciació, tres o quatre per cursa", explica Josep Antoni Cruz. Els grans resultats del jove pilot van cridar l’atenció del team leader de Monlau, que va proposar als pares incorporar-lo a l’equip: "Ens va semblar una idea fantàstica", asseguren. Durant la temporada passada, "tot ho vam fer entre el Marc i jo, de manera molt amateur", apunta el pare, que destaca el salt qualitatiu que ha suposat entrar en una estructura professional.
Quan va incorporar-se a Monlau, el manresà va haver de pujar de categoria i, per reduir l’impacte econòmic que comporta aquest esport, Josep Antoni Cruz ha continuat exercint de mecànic del seu fill. En el seu debut al circuit de Xiva, el Marc va aconseguir la pole position i es va imposar en les dues curses: «Va ser tota una sorpresa perquè era un nen que no coneixia ningú", recorda el pare.
"El que més m’agrada és la velocitat i competir amb la resta de pilots", assegura el Marc, que a la pista deixa enrere qualsevol timidesa. De fet, tal com explica el seu pare, és un pilot amb traça per adaptar-se als circuits: "Té talent i molta facilitat, de seguida fa temps competitius". Els resultats evidencien el gran moment de forma que travessa, tot i que encara hi ha aspectes a millorar, especialment quan no roda al capdavant. "Li costa una mica quan va darrere d’algun pilot; hi estem treballant perquè quan lidera és molt ràpid", explica Josep Antoni Cruz, que afegeix que "encara està en procés d’aprenentatge i li falta experiència".
Pare i fill comparteixen un vincle molt especial marcada per la passió pel motor. "A vegades els nens fan més cas a la gent de fora, però nosaltres tenim una relació molt especial i sentimental perquè és un món que ens fascina als dos", assegura el progenitor, que viu les curses des del box, sempre al costat del seu fill. La mare, Olga Romacho, en canvi, ho segueix des de la grada i amb més nervis: "Quan no va davant pateixo més per si té algun toc amb la resta de pilots", confessa.
Més enllà del temps que exigeix, el kàrting és també un esport que implica una inversió econòmica considerable. Per això, el Marc i el seu pare formen un tàndem inseparable per continuar la seva formació com a pilot: "A casa fem simulador i mirem vídeos d’anys anteriors per detectar punts d’avançament", detalla.
No se sap si la Fórmula 1 espera el Marc Cruz, però el que sembla evident és que l’asfalt, les quatre rodes i la velocitat formen part de la seva vida. Amb només 10 anys, el pilot manresà ja ha emergit com una de les grans promeses del motor a escala estatal.
