Xevi Pujol guanya força per substituir Juan Carlos Navarro al Barça
El club busca una nova direcció esportiva i el nom del manresà sona fort per al càrrec de mànager
Regió7
La sortida de Xavi Pascual del Barça no és l'única patata calenta que té sobre la taula la direcció del Barça a la secció de bàsquet. Als responsables esportius, Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández, se’ls està buscant, bé una sortida o bé altres responsabilitats. En el cas de Navarro, que ocupa el càrrec de mànager, el seu substitut seria el manresà Xevi Pujol. Segons Sport, el club ha pensat en el bagenc, actual responsable de la secretaria tècnica del Baskonia. Mundo Deportivo, ho dona per fet amb un acord que ja estaria tancat entre ambdues parts.
Pujol, de 36 anys, va deixar el Baxi Manresa l'estiu passat per incorporar-se a l'staff del Baskonia, club que aquesta temporada s'ha proclamat campió de la Copa del Rei guanyant el Reial Madrid en la final.
Per a la banqueta, sonen Zeljko Obradovic, que als seus 66 anys encara no sap què fer després de la seva sortida del Partizan. També sonen tècnics amb caixet com el grec Spanoulis, i d'altres de més assequibles, com l’encara entrenador d’Unicaja Ibon Navarro.
